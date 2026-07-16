Broken Age a un prezzo regalo su Instant Gaming: la poetica fiaba di Tim Schafer costa solo 1€

Gli amanti delle grandi storie illustrate e degli enigmi vecchio stile hanno un'occasione straordinaria per arricchire la propria libreria digitale. La celebre avventura grafica Broken Age viene proposta a condizioni eccezionalmente vantaggiose. Rispetto al prezzo di listino di 12,00€, la chiave Steam per Broken Age è infatti disponibile a soli 1,00€ (IVA esclusa). Applicando l'aliquota del 22% prevista in Italia, il costo finale all'acquisto si ferma a solo 1,22€ (IVA inclusa). Questa promozione corrisponde allo sconto del 92% mostrato sulla pagina del rivenditore, con una riduzione dell'89,83% calcolata sul prezzo finale rispetto a quello di listino. Per riscattare questa avventura, potete cliccare sul box posizionato qui sopra oppure utilizzare il link diretto alla pagina prodotto .

L'eredità di Tim Schafer e Double Fine

Nato da una delle campagne di crowdfunding più famose e sostenute della storia dei videogiochi, Broken Age porta la firma indelebile di Tim Schafer, già autore di pietre miliari del genere punta e clicca come Grim Fandango e Day of the Tentacle. Questa produzione si distingue per una direzione artistica superba, caratterizzata da scenari interamente dipinti a mano e da una colonna sonora orchestrale evocativa. L'avventura si divide tra le vicende di Vella e Shay, due adolescenti che vivono in mondi apparentemente opposti ma accomunati dal desiderio di ribellarsi alle rigide tradizioni delle rispettive comunità. Il giocatore deve risolvere enigmi ingegnosi che omaggiano l'età dell'oro del genere, mentre ha la totale libertà di passare da una storia all'altra in qualsiasi momento. In questo modo il titolo si presta anche a una sorta di modalità cooperativa volontaria.

A rendere memorabile l'esperienza di Broken Age è anche lo straordinario doppiaggio in lingua originale, che vanta la presenza di attori del calibro di Elijah Wood e Jack Black. La sceneggiatura unisce con sapienza momenti di profonda riflessione emotiva a quella tipica ironia brillante e surreale che da sempre contraddistingue le produzioni Double Fine. Il gameplay classico, unito a una narrazione dinamica e a un design dei personaggi poetico, rende Broken Age un acquisto imprescindibile per chiunque cerchi un'avventura capace di emozionare e divertire al tempo stesso, specialmente a una cifra così bassa.