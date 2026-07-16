Android 17 QPR1 Beta 7 risolve tre bug specifici: vediamo le novità

Google continua a distribuire le beta di Android 17, precisamente la beta 7 QPR1. Si tratta di versioni principalmente incentrate sulla correzione di bug e problematiche, alcune particolarmente tediose e segnalate da diversi utenti in precedenza. Questa build è disponibile per i Pixel 6 e successivi, ma Pixel Fold e Pixel 9 Pro non sono inclusi nella lista.