Android 17 QPR1 Beta 7 risolve tre bug specifici: vediamo le novità

Google continua a distribuire le beta di Android 17, precisamente la beta 7 QPR1. Si tratta di versioni principalmente incentrate sulla correzione di bug e problematiche, alcune particolarmente tediose e segnalate da diversi utenti in precedenza. Questa build è disponibile per i Pixel 6 e successivi, ma Pixel Fold e Pixel 9 Pro non sono inclusi nella lista.
Le note della beta
Come vi abbiamo anticipato, questa build risolve alcuni bug specifici, quindi non aspettatevi particolari novità. Ecco di seguito un pratico riepilogo delle novità:
- Risolto un problema per cui la funzione "Condividi batteria" dalle Impostazioni rapide non avviava la ricarica o visualizzava ripetutamente l'animazione di ricarica (#476443126)
- Disattivando il Wi-Fi, nella barra di stato delle Impostazioni rapide si creava uno spazio vuoto tra le icone della batteria e dei dati mobili (#517178332)
- Un errore nel controllo della dimensione dei caratteri delle Impostazioni rapide impediva agli utenti di regolare la dimensione del testo dal pannello di accesso rapido (#531915405)
Inoltre, secondo quanto riportato da Mishaal Rahman di Google, adesso le icone della barra delle applicazioni tornano ad apparire allineate al centro, quando si è collegati a un monitor esterno. In precedenza, infatti, erano allineate a sinistra ma si trattava di un bug.
Come passare alla versione stabile di Android 17
Per chi non lo sapesse, Android 17 è già disponibile su dispositivi Pixel, quindi potreste voler evitare di installare ulteriori beta. Se avete già testato queste versioni in precedenza, non installate la versione beta 7 ma annullate l'iscrizione al programma. In questo modo potrete passare ad Android 17 stabile senza che i vostri dati vengano cancellati.
In alternativa, non dovrete fare altro che scaricare l'aggiornamento già disponibile. Nel frattempo, HyperOS 3.3, basato su Android 17, debutta su smartphone Xiaomi anche in Europa e si concentra sul miglioramento della stabilità generale.