HyperOS 3.3 debutta sui primi smartphone Xiaomi con Android 17 anche in Europa: come aggiornare

Xiaomi ha dato ufficialmente il via alla distribuzione di HyperOS 3.3 basato su Android 17, rendendo disponibile il nuovo aggiornamento per tre dei suoi smartphone più recenti. I primi modelli coinvolti sono Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra e Xiaomi 15T Pro, con una distribuzione che interessa sia il mercato globale sia quello europeo.

L'aggiornamento è già disponibile come versione pubblica per Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra nelle varianti Global ed Europa. Per Xiaomi 15T Pro, invece, il rilascio avviene inizialmente attraverso il programma Mi Pilot, destinato a un numero limitato di utenti che potranno testare il software prima della distribuzione su larga scala.