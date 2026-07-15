HyperOS 3.3 debutta sui primi smartphone Xiaomi con Android 17 anche in Europa: come aggiornare

Xiaomi ha dato ufficialmente il via alla distribuzione di HyperOS 3.3 basato su Android 17, rendendo disponibile il nuovo aggiornamento per tre dei suoi smartphone più recenti. I primi modelli coinvolti sono Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra e Xiaomi 15T Pro, con una distribuzione che interessa sia il mercato globale sia quello europeo.
L'aggiornamento è già disponibile come versione pubblica per Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra nelle varianti Global ed Europa. Per Xiaomi 15T Pro, invece, il rilascio avviene inizialmente attraverso il programma Mi Pilot, destinato a un numero limitato di utenti che potranno testare il software prima della distribuzione su larga scala.
Le novità introdotte da HyperOS 3.3
Nonostante si tratti di un importante aggiornamento di sistema, HyperOS 3.3 non introduce sostanziali modifiche estetiche all'interfaccia. Xiaomi ha scelto di concentrarsi soprattutto sul miglioramento della stabilità generale, sull'ottimizzazione delle prestazioni e sul perfezionamento dell'esperienza d'uso quotidiana.
Il pacchetto integra inoltre le patch di sicurezza di giugno 2026, contribuendo ad aumentare la protezione dei dispositivi. L'aggiornamento porta anche Android 17, includendo tutte le novità sviluppate da Google a livello di sistema operativo.
Pur non essendo immediatamente visibili attraverso cambiamenti grafici, queste innovazioni rappresentano una base importante per le future funzionalità che arriveranno con le prossime versioni del software.
Come effettuare l'update ad HyperOS 3.3
Le dimensioni del download risultano piuttosto consistenti e variano indicativamente tra 7,5 e 9,5 GB, a seconda del dispositivo e della versione installata. Questo aggiornamento rappresenta soprattutto un passaggio preparatorio verso HyperOS 4, il cui debutto è previsto nelle prossime settimane insieme alla serie Xiaomi 18.
La futura versione dovrebbe introdurre miglioramenti più evidenti, tra cui nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Gli utenti possono verificare manualmente la disponibilità dell'aggiornamento accedendo a Impostazioni > Info di sistema > Scarica aggiornamento, anche se potrebbero essere necessari ancora alcuni giorni prima che il firmware venga distribuito a tutti i dispositivi compatibili.