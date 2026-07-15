Basta aggiornamenti Windows che bloccano il PC: Microsoft dà più tempo per aggiornare i computer

Le novità fanno parte del piano con cui Microsoft intende rendere Windows 11 più stabile e meno invasivo , intervenendo su alcuni degli aspetti che negli ultimi anni hanno suscitato maggiori critiche da parte della community.

Microsoft ha distribuito un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 11 nell'ambito del Patch Tuesday, introducendo diverse novità che puntano a migliorare l'esperienza d'uso del sistema operativo. Oltre alle consuete correzioni di sicurezza, il pacchetto include alcune funzioni richieste da tempo dagli utenti, con particolare attenzione alla gestione degli aggiornamenti e agli strumenti di ripristino.

Addio alla dittatura dei trentacinque giorni

Fino ad oggi, gli utenti di Windows 11 potevano congelare la ricezione dei nuovi pacchetti software per un periodo massimo di trentacinque giorni, dopodiché il sistema operativo forzava l'installazione e il riavvio della macchina, spesso nei momenti meno opportuni. Con il nuovo aggiornamento questa barriera temporale crolla definitivamente. Il pannello delle impostazioni permette ora di estendere la pausa degli aggiornamenti in modo ripetuto e potenzialmente infinito.

Tanti aggiornamenti in arrivo questo mese su Windows 11, con Microsoft molto attiva per accontentare gli utenti (e l'Europa)

Questa svolta mira a eliminare l'ansia da "aggiornamento difettoso" che ha tormentato intere generazioni di utenti. Chiunque utilizzi il PC per scopi critici o aziendali potrà ora attendere che la community testi approfonditamente la stabilità di una nuova patch prima di applicarla al proprio computer da lavoro, scongiurando il rischio di improvvisi blocchi di sistema.

Insieme alla libertà di aggiornamento, Microsoft introduce uno strumento denominato "Ripristino a un momento precedente". Si tratta del degno erede dei vecchi e spesso fallimentari punti di ripristino dei sistemi operativi del passato. La nuova tecnologia dovrebbe agire come una sandbox protetta, capace di scattare un'istantanea perfetta dello stato delle applicazioni e del registro di sistema.

Qualora un software dannoso o un driver incompatibile dovessero compromettere la stabilità del PC, l'utente potrà avviare la procedura per riportare l'ambiente software esattamente allo stato in cui si trovava poche ore o giorni prima. Il miracolo promesso da questa tecnologia è la capacità di cancellare i file nocivi o le configurazioni errate senza toccare minimamente i documenti personali, le immagini e i progetti creati di recente, garantendo una percentuale di successo vicina al cento percento.

La spinta verso una maggiore stabilità del sistema operativo è supportata anche da una silenziosa intelligenza artificiale integrata. Microsoft ha infatti confermato che i futuri aggiornamenti verranno preventivamente analizzati da modelli neurali proprietari prima della distribuzione globale, al fine di individuare incompatibilità hardware e falle di sicurezza prima ancora che tocchino i dispositivi degli utenti.

La patch KB5101650, che introduce anche miglioramenti alla personalizzazione dei widget e alla gestione degli accessori Bluetooth, è in fase di rollout automatico per tutti i PC compatibili. Si tratta di un passo decisivo che dovrebbe rendere Windows 11 un sistema operativo maturo, flessibile e finalmente rispettoso delle esigenze lavorative quotidiane di milioni di utenti nel mondo.