Ecco quando usciranno le recensioni di Halo: Campaign Evolved

Quando usciranno le recensioni di Halo: Campaign Evolved? Sono emerse le informazioni relative all'embargo imposto da Microsoft, riportate da vari siti e profili social, e a quanto pare in Italia la scadenza è fissata alle 17.00 del 23 luglio.

Sarà dunque allora che avremo modo di leggere le impressioni della stampa internazionale, incluse ovviamente quelle di Multiplayer.it, sull'ambizioso remake del capitolo originale della saga creata da Bungie, al suo debutto assoluto su PlayStation.

Ricreato in Unreal Engine 5, Halo: Campaign Evolved punterà a offrirci la stessa, coinvolgente trama dell'originale Halo: Combat Evolved ma all'interno di una confezione sostanzialmente più raffinata, potenziata e adeguata agli standard odierni.

Entrato in fase gold pochi giorni fa, a conferma del completamento dello sviluppo, il gioco sarà disponibile senza ritardi su PC, PS5 e Xbox Series X|S (anche su Game Pass dal day one) a partire dal 28 luglio.

Tuttavia, gli utenti che hanno prenotato la Premium Edition o la Collector's Edition potranno godere di un accesso anticipato dal 23 luglio, cinque giorni prima rispetto al lancio ufficiale.