Il monitor Philips da 27", risoluzione FullHD e refresh rate da 120Hz è scontatissimo su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor Philips da 27": l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 86,06€. Puoi acquistarlo direttamente cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il monitor Philips da 27 pollici è progettato per offrire un'esperienza visiva piacevole e affidabile, ideale sia per il lavoro quotidiano sia per l'intrattenimento. Il grande pannello IPS garantisce immagini nitide, colori equilibrati e ampi angoli di visione. La risoluzione Full HD offre un livello di dettaglio elevato per navigazione, produttività, contenuti multimediali e gaming occasionale.
Ulteriori dettagli sul monitor
Grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva FreeSync, il monitor riduce problemi come scatti e strappi dell'immagine, assicurando una visualizzazione più fluida durante le scene in movimento.
Pensato anche per il benessere degli occhi, il monitor integra le tecnologie Flicker Free e Low Blue Light, che aiutano a diminuire l'affaticamento visivo durante le sessioni prolungate davanti allo schermo. Il display opaco limita inoltre i riflessi, migliorando la visibilità in diversi ambienti.
Il design moderno con cornice sottile permette di creare una configurazione elegante anche con più monitor affiancati. La presenza dell'uscita cuffie aggiunge praticità nell'uso quotidiano, mentre la compatibilità con supporti VESA 100 x 100 e il supporto rimovibile offrono maggiore libertà di installazione e personalizzazione dello spazio.
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