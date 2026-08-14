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Preordina le cover Pixelsnap per Google Pixel 11: resistenti e compatibili con accessori magnetici

Tra le proposte di Amazon troviamo diverse cover in silicone per smartphone della gamma Pixel 11, resistenti e compatibili con Pixelsnap.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/08/2026
Cover per Pixel 11

Se sei interessato ai nuovi smartphone Pixel 11, ti suggeriamo di acquistare anche le cover ufficiali compatibili con Pixelsnap e una vasta gamma di accessori magnetici. Oltre ad essere resistenti, queste cover sono progettate per per l'uso con dispositivi Qi2. Di seguito troverai un pratico riepilogo delle opzioni disponibili, ovviamente suddivise per modello.

Tutte le cover per Pixel 11

Ecco tutte le cover disponibili, con diverse opzioni tra cui scegliere in base alle tue preferenze. Tutti i prodotti sono in silicone e sono venduti/spediti da Amazon. Specifichiamo che si tratta di un preordine, dato che l'uscita ufficiale è prevista per il 20 agosto. Se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti per aprire la pagina del prodotto.

Cover per Pixel 11 base

Cover per Pixel 11 Pro

Preordina i nuovi Pixel 11, disponibili su Amazon in diverse colorazioni e configurazioni Preordina i nuovi Pixel 11, disponibili su Amazon in diverse colorazioni e configurazioni

Cover per Pixel 11 Pro XL

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