Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok presenta Fediel con un trailer

Cygames ha pubblicato un nuovo trailer della serie Meet the Crew, la raccolta di filmati dedicati ai personaggi che entreranno a far parte del cast di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok.
La protagonista del nuovo episodio è Fediel, una dei Sei Draghi: entità che esistono al di fuori dei confini del mondo naturale, capaci di dominare l'oscurità e influenzare le stesse leggi della natura.
Vediamo Fediel in azione
Come mostrato nel filmato qui sotto, Fediel può combattere sia dalla corta che dalla lunga distanza, concatenando magie oscure dagli effetti esplosivi e sfruttando una notevole mobilità per spostarsi rapidamente sul campo di battaglia.
Fediel sarà una delle tante novità introdotte con Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, in arrivo il 9 luglio su PS4, PS5, PC e per la prima volta anche su Nintendo Switch 2. Si tratta di una versione ampliata e aggiornata dell'action RPG uscito lo scorso anno: chi possiede già il gioco potrà effettuare l'upgrade alla nuova edizione tramite un'espansione a pagamento.
Questa nuova versione introduce un pacchetto di contenuti sostanziosi che ampliano e perfezionano l'esperienza: nuovi personaggi giocabili, contenuti narrativi inediti, modalità aggiuntive e un sistema di combattimento ulteriormente rifinito. Confermato anche il crossplay totale tra tutte le piattaforme supportate, una scelta pensata per mantenere la community ancora più unita e attiva.
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