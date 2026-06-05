Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok presenta Fediel con un trailer

La protagonista del nuovo episodio è Fediel , una dei Sei Draghi: entità che esistono al di fuori dei confini del mondo naturale, capaci di dominare l'oscurità e influenzare le stesse leggi della natura.

Cygames ha pubblicato un nuovo trailer della serie Meet the Crew , la raccolta di filmati dedicati ai personaggi che entreranno a far parte del cast di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok .

Vediamo Fediel in azione

Come mostrato nel filmato qui sotto, Fediel può combattere sia dalla corta che dalla lunga distanza, concatenando magie oscure dagli effetti esplosivi e sfruttando una notevole mobilità per spostarsi rapidamente sul campo di battaglia.

Fediel sarà una delle tante novità introdotte con Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, in arrivo il 9 luglio su PS4, PS5, PC e per la prima volta anche su Nintendo Switch 2. Si tratta di una versione ampliata e aggiornata dell'action RPG uscito lo scorso anno: chi possiede già il gioco potrà effettuare l'upgrade alla nuova edizione tramite un'espansione a pagamento.

Questa nuova versione introduce un pacchetto di contenuti sostanziosi che ampliano e perfezionano l'esperienza: nuovi personaggi giocabili, contenuti narrativi inediti, modalità aggiuntive e un sistema di combattimento ulteriormente rifinito. Confermato anche il crossplay totale tra tutte le piattaforme supportate, una scelta pensata per mantenere la community ancora più unita e attiva.