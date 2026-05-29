Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok presenta Fraux nel nuovo trailer “Meet the Crew”

Il filmato offre un breve sguardo alle abilità della combattente e al suo stile di combattimento, per la gioia dei possessori di PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e PC che potranno giocarci a partire dal 9 luglio 2026.

Cygames e Cygames Osaka hanno diffuso un nuovo trailer della serie "Meet the Crew" per Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok , questa volta dedicato a Fraux , personaggio giocabile doppiato da Kelly Baskin nella versione inglese e da Azumi Asakura in quella giapponese.

Il trailer

Con Endless Ragnarok, Relink viene ampliato in ogni direzione, proponendo nuove attività sia per il gioco in singolo sia per l'esperienza multiplayer. Tra combattimenti rapidi e spettacolari, un roster di personaggi sempre più vario e una cooperativa online ancora più ricca di contenuti, il viaggio nei cieli di Zegagrande promette nuove sfide sia per chi si avvicina per la prima volta al gioco sia per i veterani della serie.

L'avventura prosegue dopo gli eventi principali della storia: nonostante Lilith sia stata fermata, qualcosa di inquietante continua a muoversi nella Contrada celeste di Zegagrande. Misteriose creature note come Ragnatherion sembrano annunciare l'arrivo della fine dei tempi, mentre strani portali conducono verso territori dominati dal caos. Sullo sfondo torna inoltre a incombere la minaccia di Beelzebub, pronto a estendere ancora una volta la sua influenza.

Nel corso dell'avventura potrete sfruttare nuove opzioni strategiche grazie agli Evoquarzi, oggetti che consentono di utilizzare le evocazioni in battaglia in modi inediti. Alcune potranno essere controllate direttamente tramite Lyria, mentre altre entreranno in azione automaticamente in momenti specifici, dando vita a potenti attacchi come la Raffica primordiale, evoluzione della classica Raffica a catena.

Tra le principali novità introdotte figurano nuove missioni cooperative, boss aggiuntivi e L'Avernus, una modalità single player costruita attorno a sfide imprevedibili e poteri speciali da padroneggiare. Il sistema di Maestria è stato inoltre ampliato con nuovi tratti dedicati ai personaggi, permettendovi di personalizzare ulteriormente il vostro stile di gioco.