Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok ha una demo disponibile su PC e console

La demo contiene alcune parti delle tre modalità principali del gioco, dando così modo di avere un'idea alquanto precisa dei contenuti e dell'esperienza che deriva dal gameplay e dalle particolari ambientazioni messe in scena da questo gioco di ruolo d'azione fantasy in stile anime.

CyGames ha pubblicato in queste ore una demo per Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok , che consente di provare vari elementi del gioco su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch 2, scaricabile ovviamente in maniera gratuita.

Tre modalità da provare

La demo di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok al momento non risulta ancora disponibile su Nintendo eShop ma intanto potete scaricarla a questo indirizzo su PlayStation Store per PS4 e PS5 e a questa pagina su Steam, con un sostanzioso pacchetto dotato di diversi contenuti.

Ripropone alcuni elementi visti già nella versione open beta pubblicata tempo fa, ma con diverse variazioni e aggiunte, riferendosi peraltro alla versione definitiva del gioco.

All'interno della demo potete provare la modalità Storia, che propone l'inizio della componente narrativa del gioco e consente anche di sbloccare alcune ricompense da utilizzare nella versione completa.

È inoltre presente la Modalità Quest, giocabile da soli o in multiplayer cooperativo, con un totale di quattro quest da provare con le prime tre disponibili da subito e la quarta che si sblocca completando le prime.

Infine, all'interno troviamo la modalità Tutorial, che ovviamente consente di provare le basi del gameplay prima di lanciarsi nelle altre modalità di gioco. Di recente abbiamo visto dei trailer di presentazione per i personaggi di Fraux e Fediel, e altri per Gallanza e Maglielle.