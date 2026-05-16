Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok presenta Fraux e Fediel in nuovi trailer, aperte le prenotazioni

Contestualmente, sono stati aperti i preordini su console e Steam . Endless Ragnarok sarà disponibile come espansione standalone per i possessori del gioco base su PS4, PS5 e Steam al prezzo di 29,99 euro, oppure in una versione speciale con DLC aggiuntivi a 54,99 euro. In parallelo, debutterà anche una nuova edizione completa che include gioco base + espansione, in arrivo anche su Nintendo Switch 2 e venduta a 59,99 euro o 79,99 euro nella versione con contenuti extra.

Cygames ha pubblicato due nuovi trailer dedicati a Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok , mostrando in anteprima i nuovi personaggi giocabili , le evocazioni e alcune delle principali novità di gameplay dell'espansione.

Fraux e Fediel portano il cast a un totale di 29 personaggi giocabili

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok è la nuova edizione dell'action GDR sarà disponibile a partire dal 9 luglio. Introduce un pacchetto di novità sostanziose che ampliano e perfezionano l'esperienza, come nuovi personaggi giocabili, contenuti narrativi inediti, modalità aggiuntive e un sistema di combattimento ulteriormente rifinito. Confermato anche il crossplay totale tra tutte le piattaforme supportate, una scelta pensata per mantenere la community ancora più unita e attiva.

Il primo trailer si concentra sui nuovi protagonisti della storia, mentre il secondo approfondisce le nuove funzionalità introdotte con l'espansione e presentano Fraux e Fediel, che portano a sei il totale dei nuovi personaggi giocabili di Endless Ragnarok. Sommando anche il cast originale di Relink, i giocatori avranno accesso a ventinove personaggi, ciascuno con uno stile di combattimento unico. I trailer presentano inoltre The World, un nuovo e potente avversario legato agli Arcarum.

L'altro grande focus dei trailer è l'introduzione delle Summon, una nuova meccanica che arricchisce i combattimenti. Nel corso della storia, i giocatori potranno equipaggiare evocazioni che forniscono bonus passivi o che possono essere controllate direttamente per brevi periodi. Alcune, come Lucilius e Rolan, vantano capacità tali da avvicinarsi a veri e propri personaggi giocabili.