Fortnite renderà gli NPC capaci di conversare con i giocatori tramite doppiaggio con l'IA

Nel post pubblicato dalla compagnia si legge che, grazie alle nuove Isole con Conversazioni, sono state aggiunte " voci e personalità coerenti a 36 personaggi di Fortnite quando usati come NPC ", con altri in arrivo in futuro. Secondo Epic, "questi personaggi parlano e reagiscono proprio come ci si aspetterebbe fin dal primo momento".

Epic Games introdurrà presto voci generate tramite intelligenza artificiale per decine di personaggi non giocabili di Fortnite , rendendoli capaci di conversare in modo credibile con i giocatori. La funzione, finora in fase sperimentale, sarà disponibile dal 30 luglio per UEFN e per la modalità Creativa.

Altri dettagli

Il post prosegue spiegando che questi personaggi sono basati sulle interpretazioni di attori professionisti indipendenti che "hanno accettato che le loro interpretazioni fossero utilizzate per sviluppare modelli vocali per questi personaggi di Fortntie alimentati da LLM". Una volta che le Isole con conversazioni saranno disponibili dal 30 luglio, il team di Fortnite monitorerà il loro utilizzo per assicurarsi che non ci siano problemi di sorta e possibili aree da migliorare.

Alcuni dei personaggi con voci e personalità create tramite IA

Un esperimento simile era stato condotto l'anno scorso con una versione interattiva di Darth Vader da Star Wars, il celebre antagonista dei film di Star Wars. Non solo i giocatori possono reclutarlo in squadra e combattere al suo fianco, ma possono persino scambiarci quattro chiacchiere, con le risposte generate tramite Gemini e un'intelligenza artificiale che simula la voce di James Earl Jones, lo storico doppiatore del personaggio morto nel 2024. L'esperimento non fu proprio un grande successo, anche a causa di un'IA non ancora ottimizzata, che poteva persino lasciarsi sfuggire qualche parolaccia.