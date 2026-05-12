Xbox Game Pass: diamo un'occhiata ai primi giochi di maggio, tra Forza Horizon 6 e Subnautica 2

Siamo di fronte a una delle ondate di maggiore importanza per Game Pass nel corso di quest'anno, soprattutto per la presenza di un gioco in particolare, Forza Horizon 6, una delle produzioni Xbox di maggiore importanza in assoluto. In ogni caso, i nuovi giochi della prima ondata di maggio su Game Pass risultano comunque tutti interessanti, tra novità assolute e l'arrivo di diversi titoli nel catalogo del livello Premium, dunque anche chi non è interessato al nuovo gioco di corse arcade può trovare sicuramente qualcosa di adatto in questa lineup. Abbiamo visto anche che Xbox Game Pass perderà cinque giochi a metà maggio, dunque se tra questi ci sono titoli che vi interessano potrebbe essere una buona idea concentrarsi su quelli finché risultano disponibili nel catalogo, o procedere all'acquisto sfruttando lo sconto collegato. Annunciati i giochi in arrivo su Xbox Game Pass a maggio, con Forza Horizon 6 e Subnautica 2 Tra le aggiunte a sorpresa dobbiamo peraltro menzionare inKonbini: One Store. Many Stories uscito a fine aprile, una particolare simulazione di minimarket giapponese con elementi narrativi, e anche Motorslice, introdotto in questi giorni senza preavviso, visto che non risultava in nessun annuncio ufficiale sugli aggiornamenti al servizio, e che inseriamo nella seguente panoramica sui titoli della prima parte di maggio.

Motorslice - Cloud, Xbox e PC, 5 maggio (Ultimate, PC) Comparso a sorpresa nel catalogo di Game Pass di inizio maggio, Motorslice è un particolare gioco d'azione incentrato sul parkour e sui combattimenti con motosega, che vede la protagonista impegnata a esplorare varie ambientazioni caratterizzate da mega-strutture, spostandosi in maniera acrobatica e combattendo contro varie minacce. La protagonista di Motorslice alle prese con un grosso veicolo Motorslice riprende la tradizione classica degli action adventure in terza persona, concentrandosi in particolare sull'azione a piattaforme arricchita dalle grandi possibilità di movimento della protagonista. Dotata di grandi capacità acrobatiche, la ragazza è in grado di muoversi in situazioni alquanto estreme, sfruttando anche la sua fida motosega per combattere e crearsi ulteriori possibilità di movimento sulle superfici. È un titolo action un po' d'altri tempi, che giunge come una gradita sorpresa, portando una particolare combinazione di azione e strane atmosfere sospese.

Ben 10 Power Trip - Cloud, Xbox e PC, 6 maggio (Ultimate, Premium, PC) Ad arricchire la sezione del Game Pass dedicata agli utenti più giovani arriva Ben 10 Power Trip, altro adattamento videoludico della celebre serie animata di Cartoon Network. Ben 10 si prepara al combattimento in Ben 10: Power Trip In questo caso, il protagonista e la sua famiglia si trovano in una rilassante vacanza in Europa, che si trasforma presto in un'altra guerra interdimensionale quando lo Stregone lancia un incantesimo per conquistare il Vecchio Continente. Ovviamente starà a Ben 10 risolvere la situazione, sfruttando le varie abilità delle sue trasformazioni all'interno di numerosi livelli caratterizzati da scenari variegati. Ai giocatori è richiesto di controllare Ben Tennyson dentro ampi scenari 3D, utilizzando l'Omnitrix per utilizzare le varie trasformazioni aliene, combattere contro i nemici evocati dal Vuoto e anche per spostarsi e interagire con le ambientazioni, sfruttando le diverse abilità e i poteri di ogni singola configurazione.

Descenders Next (Game Preview) - Cloud, Xbox e PC, 6 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC) Dopo il lancio su Ultimate, Descenders Next arriva ora anche nel catalogo Premium, espandendo il concetto del primo Descenders verso nuove discipline. Flettiamo i muscoli e siamo nel vuoto, in Descenders Next Si tratta sempre di un gioco di corse incentrato sul downhill, ovvero una particolare disciplina ciclistica nella quale si prende parte a corse in discesa a folli velocità, ma Descenders Next comprende diverse tipologie di "veicoli" in grado di accumulare grandi velocità su percorsi in discesa. Le corse folli giù dalle montagne possono essere effettuate non solo a bordo di una bicicletta, ma anche con snowboard e mountainboard, una sorta di skateboard ampio appositamente costruito per questa disciplina. Più di 12 giocatori possono prendere parte a una stessa sessione multiplayer, oppure è possibile affrontare il gioco da soli, con un ampliamento del mondo che consente varie digressioni per esplorare l'area circostante. L'ampia mappa del gioco è costituita da parchi e punti di interesse costruiti a mano, uniti tra loro da zone generate in maniera procedurale, cosa che garantisce una grande varietà.

Wheel World - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 6 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC) Salvare il mondo in bicicletta può sembrare una premessa strana, ma è il concetto su cui si basa Wheel World, una particolare avventura tutta incentrata sulle corse in bicicletta. Un momento da foto in Wheel World Il gioco consente di esplorare un ampio open world caratterizzato da uno stile molto particolare mentre si cerca di superare gli avversari, ma anche di scoprire qualcosa di più sull'ambiente che ci circonda, scoprendone nuovi segreti. C'è dunque una missione più profonda sottesa alle corse su due ruote, una quest di fondamentale importanza da portare avanti nel corso dell'avventura, dando un senso più impellente all'esplorazione dell'ampio mondo aperto circostante. Protagonista della storia è Kat, una giovane ciclista che vuole salvare Wheel World dal collasso totale. Per poterlo fare è dunque necessario correre in bicicletta ed esplorare uno splendido mondo aperto pieno di panorami impressionanti, segreti nascosti e gare che metteranno alla prova le nostre abilità. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Wheel World.

Wildgate - Cloud e Xbox Series X|S, 6 maggio (Ultimate, Premium) Gli sparatutto PvPvE possono avere un ruolo molto importante nel catalogo di Game Pass, pertanto Wildgate ha un notevole potenziale all'interno del servizio su abbonamento di Microsoft, in arrivo proprio in questa mandata di maggio. Combattimenti spaziali in Wildgate La caratteristica principale di questo gioco sviluppato da Moonshot Games è data dalla sua ambientazione fantascientifica, che consente di variare l'azione tra combattimenti spaziali fra navicelle e scontri a terra in prima persona fra i vari personaggi. Wildgate propone tre diverse modalità di gioco incentrate sull'azione cooperativa contro avversari gestiti dall'IA e altre squadre di giocatori: in generale, le varie opzioni richiedono la conquista o protezione di cristalli, la distruzione di navi avversarie o il recupero di tesori in varie zone dello spazio, il tutto per un massimo di 24 giocatori divisi in due squadre da 12. Per chi cerca un po' di azione multiplayer fuori dal comune, questa potrebbe essere un'ottima scelta.

Wuchang: Fallen Feathers - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 6 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC) Nonostante il fato infelice del team Leenzee Games, Wuchang: Fallen Feathers resta uno dei più interessanti souls-like visti di recente, anche grazie alla sua ambientazione affascinante. Uno scontro in Wuchang: Fallen Feathers Arriva infine anche su Premium, portandosi dietro i suoi elementi di azione e gioco di ruolo incentrati soprattutto sugli scontri, che si presentano tecnici e impegnativi soprattutto per quanto riguarda i molti boss da affrontare. A dare una notevole identità, come spiegato anche nella nostra recensione di Wuchang: Fallen Feathers, è soprattutto lo scenario, che fonde elementi storici ad altri fantasy e mitologici, mettendo in scena le gesta della combattente pirata Wuchang, alle prese con numerosi nemici, la perdita della memoria e la terribile maledizione della misteriosa malattia pteromorfica, legata a un'antica eredità. Nella terra di Shu alla fine della Dinastia Ming, in un'epoca caratterizzata da sanguinosi conflitti, la ragazza si ritrova a lottare per sopravvivere alla propria maledizione e scoprirne le antiche origini.

Mixtape - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 7 maggio (Ultimate, PC) La prima delle uscite di grosso calibro in questa mandata è indubbiamente Mixtape, la nuova avventura narrativa di Beethoven and Dinosaur e Annapurna, che racconta l'ultima notte insieme di un gruppo di amici. Una corsa su skate in Mixtape La serata che dovrebbe rappresentare la conclusione di un percorso insieme diventa a tutti gli effetti un'incredibile avventura a ritmo di musica, con i ragazzi che si ritrovano a vivere esperienze memorabili e qualche intoppo di troppo verso una festa, all'interno di una sorta di rito di passaggio dall'adolescenza alla fase adulta. Dagli autori di The Artful Escape arriva un gioco in grado di toccare in profondità chiunque con la sua storia che parla di amicizia, ribellione, libertà e del potere catartico della musica. Accompagnata da brani di DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, The Cure e tanti altri, Mixtape è un'avventura davvero da non perdere, come spieghiamo anche nella nostra recensione dedicata.

Outbound - Cloud, Xbox e PC, 11 maggio (Ultimate, PC) Tra simulazione, costruzione, cozy e avventura, Outbound propone una situazione davvero molto interessante: esplorare il mondo in camper, cercando di vivere a contatto con la natura, ma in maniera estremamente confortevole, pur puntando tutto sul basso impatto ambientale. In viaggio col camper di Outbound Si parte con un vecchio camper vuoto e ci troviamo a doverlo migliorare, arricchire ed espandere con varie caratteristiche, sia interne che esterne, per poi farlo diventare una sorta di vera e propria base mobile per costruzioni sempre più complesse e ardite. Outbound può essere giocato in singolo o multiplayer cooperativo, esplorando l'ambiente secondo ritmi compassati, raccogliendo materiali e risorse ed investendo il tutto nella costruzione di case futuristiche, studiate per funzionare in totale equilibro con la natura, usando fonti di energia ecologiche e con varie soluzioni che risultano confortevoli e salubri per il mondo.

Black Jacket - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 12 maggio (Ultimate, PC) Il gioco d'azzardo come fonte d'ispirazione per i videogiochi è stato sdoganato da quel fenomeno globale di Balatro, dunque non stupisce il fatto di veder emergere diversi altri titoli nel filone. Una "mano" in Black Jacket Uno di questi è Black Jacket, che viene lanciato questo mese direttamente all'interno del catalogo di Game Pass, mettendo in scena un'altra strana interpretazione di un gioco classico come il blackjack, ma in versione decisamente diversa dal solito. Anche in questo caso si tratta di un gioco di carte con elementi roguelike che si ispira al blackjack per le sue regole fondamentali, ma ne arricchisce le meccaniche con caratteristiche derivate direttamente dai giochi di ruolo in stile deckbuilder. Ci troviamo dunque a costruire il mazzo con carte quanto più potenti possibile, affrontare il tavolo ma cercando anche di aggirare le regole standard, raccogliere artefatti, potenziare le nostre possibilità e sconfiggere gli avversari.

Call of the Elder Gods - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 12 maggio (Ultimate, PC) Oltre cinque anni dopo l'ottimo Call of the Sea, il team Out of the Blue Games torna a quella formula con un seguito, sebbene non direttamente collegato come storia: Call of the Elder Gods recupera infatti struttura, alcuni personaggi e atmosfere dell'originale avventura in prima persona con enigmi per raccontare eventi diversi, ma in qualche modo vicini. Uno degli enigmi ambientali in Call of the Elder Gods Anche in questo caso, l'ispirazione principale proviene dalla produzione letteraria di H.P. Lovecraft, specialmente per quanto riguarda i suoi scritti sui Miti di Cthulhu e l'horror cosmico dell'autore di Providence, sebbene filtrata attraverso un gusto particolare. Gli elementi horror sono piuttosto celati sotto un'elegante presentazione, con ambientazioni che spaziano dal New England all'entroterra australiano, fino a città ultraterrene e fuori dal tempo, in un viaggio allucinante. La storia racconta di professor Harry Everhart e della studentessa Evangeline Drayton, che dalla Miskatonic University partono per un lungo viaggio cercando di trovare risposte a interrogativi ossessionanti legati ad antichi artefatti, che aprono la porta a segreti mistici sempre più inquietanti, da scoprire risolvendo puzzle nel classico stile di Myst.

Elite Dangerous - Cloud e Xbox, 12 maggio (Ultimate, Premium) A distanza di 12 anni dalla sua uscita, Elite Dangerous è diventato ormai un punto fermo nelle simulazioni, in particolare per quanto riguarda quella piccola, ma affascinante nicchia legate all'esplorazione dello spazio. Una nave spaziale in Elite Dangerous È il successore di un vero e proprio caposaldo del genere, ovvero il vecchio Elite del 1984, opera pionieristica da parte dello stesso David Braben che ha guidato lo sviluppo su questa nuova versione evoluta. Non è un gioco facile proprio perché si tratta prima di tutto di una simulazione: il primo volo sulla navicella può risultare quasi traumatico per chi si aspetta un'introduzione tradizionale a un videogioco standard, perché qui si tratta di dover imparare sistemi e sotto-sistemi piuttosto complessi, ma negli anni il gioco è diventato sempre più ampio, profondo e modulabile, offrendo anche diversi approcci. Elite Dangerous è un titolo di grandi dimensioni, che richiede dedizione, ma che può facilmente diventare una sorta di seconda vita spaziale per chi ha la giusta inclinazione, dunque invitiamo tutti i potenziali "comandanti" a entrare nel cockpit della propria nave quanto prima, per testare questa incredibile esperienza.

DOOM: The Dark Ages - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 14 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC) Uno dei giochi più importanti del 2025 arriva, a un anno di distanza dalla sua uscita, anche nel catalogo Premium, ovvero DOOM: The Dark Ages, il nuovo capitolo della storica serie che ha di fatto costruito il genere degli sparatutto in prima persona. L'inferno di DOOM: The Dark Ages C'è bisogno di ben poche presentazioni: dopo il reboot del 2016, id Software ha cercato di spingere il franchise in nuove direzioni, ma riuscendo a rimanere sorprendentemente fedele allo spirito originale e, dopo le digressioni più impostate su verticalità, level design ed elementi quasi da platform di Eternal, si torna qui alle radici del combattimento, viscerale, veloce e violento. DOOM: The Dark Ages esalta lo scontro a corto raggio grazie all'introduzione dell'iconico scudo-sega e nemici studiati per offrire delle sfide di grande intensità. La nuova ambientazione in stile gotico-medievale espande la lore in maniere piuttosto peculiari, ma mantiene perfettamente intatta l'identità tipica grazie a un gameplay che resta su livelli altissimi. Come potete leggere anche nella nostra recensione di DOOM: The Dark Ages, è un ritorno in grandissimo stile di un classico.

Subnautica 2 (Game Preview) - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 14 maggio (Ultimate, PC) Sembra essere arrivato alla fine di un lunghissimo tunnel anche Subnautica 2, progetto particolarmente tormentato che sembrava essersi definitivamente incastrato nei problemi di sviluppo e che sarà invece giocabile in questa ondata di giochi su Game Pass Ultimate. Esplorazione subacquea in Subnautica 2 Si tratta ancora della versione preliminare in accesso anticipato, ovviamente, ma consentirà comunque di immergersi totalmente nel nuovo mondo subacqueo creato da Unknown Worlds e provare molte delle caratteristiche elaborate dal team per questo attesissimo seguito. Subnautica 2 si presenta come un'evoluzione sostanziale del primo capitolo, ovvero un survival incentrato sull'esplorazione di misteriose profondità marine extraterrestri alla ricerca di risorse e risposte. Alla ricerca di una nuova casa, ci troviamo a dover esplorare i meandri sommersi di Alterra e proseguire una missione che sembra disperata, mentre la nave coloniale incappa in problemi insormontabili. Con il futuro dell'umanità nelle nostre mani, dobbiamo fare il possibile per trovare soluzioni adatte alla vita e, fondamentalmente, sopravvivere noi stessi all'interno di questo ambiente meraviglioso ma anche decisamente pericoloso. Subnautica 2 può essere giocato in singolo o multiplayer e consente di affrontare missioni, esplorare, costruire basi e prendere parte a una delle esperienze più propriamente "aliene" viste nei videogiochi.

Forza Horizon 6 - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 19 maggio (Ultimate, PC) Arriviamo dunque al gioco di maggior rilievo di questa ricca panoramica, che emerge per caratura nonostante concorrenti decisamente agguerriti: parliamo ovviamente di Forza Horizon 6, che si candida a rappresentare, ancora una volta, il nuovo golden standard per quanto riguarda i giochi di corse arcade. La formula è ormai collaudatissima: si tratta di correre all'interno di un'ampia mappa open world, attraverso un modello di guida sim-cade direttamente derivato dalla serie Forza Motorsport, ma con adattamenti che lo rendono ancora più immediato e divertente, applicato a corse tutte volte alla spettacolarità e alla stimolazione di adrenalina. Come emerso anche dal nostro provato, e in attesa della recensione, Forza Horizon 6 ha le carte in regola per rappresentare la realizzazione di un sogno per gli appassionati della serie e dei giochi di guida in generale, considerando che la scelta dell'ambientazione, ovvero il Giappone, era una delle richieste principali da parte della community, a cui Playground ha finalmente risposto nel migliore dei modi. Combinando l'alta qualità da cui si parte e inserendola in una mappa ancora più densa e ispirata, con oltre 500 auto e novità tutte da scoprire come la costruzione della propria area-garage dedicata a vetture e corse, ci sono buone possibilità di trovarci (di nuovo) di fronte al miglior gioco di corse arcade in assoluto.

Gli arrivi e le partenze della prima parte di maggio 2026 Disponibili su Game Pass dal 21 aprile

Final Fantasy V - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 5 maggio (Ultimate, Premium, PC)

Motorslice - Cloud, Xbox e PC, 5 maggio (Ultimate, PC)

Ben 10 Power Trip - Cloud, Xbox e PC, 6 maggio (Ultimate, Premium, PC)

Descenders Next (Game Preview) - Cloud, Xbox e PC, 6 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)

Wheel World - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 6 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)

Wildgate - Cloud e Xbox Series X|S, 6 maggio (Ultimate, Premium)

Wuchang: Fallen Feathers - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 6 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)

Mixtape - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 7 maggio (Ultimate, PC)

Outbound - Cloud, Xbox e PC, 11 maggio (Ultimate, PC)

Black Jacket - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 12 maggio (Ultimate, PC)

Call of the Elder Gods - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 12 maggio (Ultimate, PC)

Elite Dangerous - Cloud e Xbox, 12 maggio (Ultimate, Premium)

DOOM: The Dark Ages - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 14 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)

Subnautica 2 (Game Preview) - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 14 maggio (Ultimate, PC)

Forza Horizon 6 - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 19 maggio (Ultimate, PC) Non più disponibili su Game Pass dal 15 maggio

Galacticare (Console, PC, Cloud)

Go Mecha Ball (Console, PC, Cloud)

Kulebra and the Souls of Limbo (Console, PC, Cloud)

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship (Console, PC, Cloud)

Planet of Lana (Console, PC, Cloud)