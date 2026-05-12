Apple iPad Air con chip M3 è al minimo storico: acquista la versione da 128 GB risparmiando 130 €

L' Apple iPad Air da 13" è su Amazon a 679 € rispetto al prezzo consigliato di 809 €, permettendoti di risparmiare il 16%. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 780 €. Si tratta quindi del minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi scegliere la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Potente e versatile

Questo iPad è potenziato dal chip M3 e presenta un display Liquid Retina per immagini immersive e convincenti. Tra le altre caratteristiche troviamo Touch ID, Wi-Fi 6E ultra-rapido e le numerose funzioni di iPadOS. Inoltre, è compatibile con le Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, per ottimizzare al massimo le tue attività e la tua produttività. Il chip è in grado di gestire lavori impegnativi, giochi dalla grafica complessa ed è pensato per aiutarti a usare simultaneamente più app.

Caratteristiche dell'iPad Air

La batteria offre un giorno intero di autonomia, mentre il comparto fotografico è dotato di una videocamera frontale da 12 MP Center Stage per videochiamate e selfie. Nella parte posteriore è invece presente una fotocamera da 12 MP con grandangolo.