Xbox Game Pass Essential riceve a sorpresa altri nove giochi nel catalogo

Si tratta di giochi non proprio recenti ma ancora decisamente validi, appartenenti al catalogo delle console precedenti e con qualche vero e proprio classico.

La cosa non rientrava nell'annuncio precedente sui nuovi giochi previsti per la prima parte di maggio su Game Pass e non è stata comunicata ancora in maniera ufficiale, ma c'è già una lista dei titoli aggiunti, si tratta dei seguenti:

Con un aggiornamento a sorpresa , Microsoft ha espanso il catalogo di titoli disponibili su Xbox Game Pass Essential aggiungendo altri nove giochi che possono dunque essere fruiti non solo dagli abbonati al tier base ma anche da quelli con sottoscrizione Premium e Ultimate.

Una raccolta di classici

Tra questi, è particolarmente interessante Blinx: The Time Sweeper, che rientra in una delle prime sperimentazioni di Microsoft per la creazione di una sorta di mascotte per la prima Xbox, in questo caso un bizzarro gatto antropomorfo con capacità di manipolare il tempo, protagonista di un action adventure in forma di platform 3D.

È chiaramente un gioco molto datato, ma ha alcune soluzioni ancora molto interessanti sul fronte del gameplay e rappresenta un vero e proprio pezzo di storia di Xbox.

Allo stesso modo, anche Jetpac Refuelled, Perfect Dark Zero e Kameo: Elements of Power sono titoli storici da parte di Rare che hanno rappresentato uscite di una certa importanza all'epoca.

Tra gli altri, più recenti, segnaliamo l'ottimo Stacking di Double Fine e l'ottimo adventure platform Max: The Curse of Brotherhood. Nel frattempo, proprio in queste ore è stato annunciato Xbox Game Pass: Starter Edition, una sorta di nuovo tier di abbonamento incluso in Discord Nitro.