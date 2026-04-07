0

Telegram si aggiorna ad aprile 2026 con editor IA, nuovi sondaggi avanzati e tante funzioni smart

L'aggiornamento di aprile 2026 di Telegram introduce un editor IA per scrittura e traduzione, sondaggi avanzati, supporto alle foto in movimento e altro ancora.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/04/2026
Telegram

Il nuovo aggiornamento di aprile 2026 di Telegram introduce numerose funzionalità pensate per migliorare comunicazione, produttività e sicurezza su tutte le piattaforme, tra mobile, web e desktop. La novità principale è l'integrazione di un editor di testo basato sull'intelligenza artificiale.

Questo strumento consente di correggere automaticamente la grammatica, tradurre messaggi in altre lingue e riscrivere testi in diversi stili, adattandoli al contesto. L'editor si attiva direttamente durante la scrittura dei messaggi, offrendo un'esperienza immediata e intuitiva.

Importanti miglioramenti arrivano anche per i sondaggi, che diventano molto più completi e flessibili. Gli utenti possono ora arricchire le domande con contenuti multimediali o posizioni, aggiungere descrizioni e consentire ad altri partecipanti di suggerire nuove opzioni.

Le foto in movimento e novità per iOS con l'ultimo aggiornamento di Telegram

Un'altra aggiunta interessante è il supporto alle foto in movimento, simili alle Live Photo, che permettono di inviare immagini animate con diversi effetti di riproduzione. Questa funzione arricchisce le conversazioni, rendendole più espressive e coinvolgenti.

Telegram, falla incredibile: basta uno sticker per entrare negli account. Ma l'azienda nega tutto Telegram, falla incredibile: basta uno sticker per entrare negli account. Ma l'azienda nega tutto

Sul fronte automazione, Telegram amplia le possibilità dei bot: ora è possibile creare bot che a loro volta gestiscono altri bot, aprendo scenari più complessi per community e servizi automatizzati.

Per gli utenti iOS è disponibile anche un nuovo scanner di documenti integrato, capace di acquisire immagini tramite fotocamera, ottimizzarle e convertirle in PDF. Lo strumento include opzioni di modifica per migliorare qualità e leggibilità dei documenti.

Ulteriori dettagli e novità sulla sicurezza di Telegram

Infine, l'aggiornamento introduce un sistema di avvisi legato alla sicurezza. Gli utenti vengono informati quando interagiscono con account che utilizzano versioni non ufficiali dell'app, segnalando possibili rischi legati alla protezione dei dati.

Bacd420A9682B4Fcda

Nel complesso, questo aggiornamento dimostra l'impegno di Telegram nel combinare innovazione tecnologica e attenzione alla sicurezza, offrendo strumenti sempre più avanzati senza complicare l'esperienza d'uso.

Che cosa ne pensate? Siete degli utilizzatori assidui dell'app e ritenete che queste novità vadano a modificare (e migliorare) sensibilmente l'intera esperienza? Fateci sapere che cosa ne pensate con un commento.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Telegram si aggiorna ad aprile 2026 con editor IA, nuovi sondaggi avanzati e tante funzioni smart