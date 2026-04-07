Telegram si aggiorna ad aprile 2026 con editor IA, nuovi sondaggi avanzati e tante funzioni smart

L'aggiornamento di aprile 2026 di Telegram introduce un editor IA per scrittura e traduzione, sondaggi avanzati, supporto alle foto in movimento e altro ancora.

Il nuovo aggiornamento di aprile 2026 di Telegram introduce numerose funzionalità pensate per migliorare comunicazione, produttività e sicurezza su tutte le piattaforme, tra mobile, web e desktop. La novità principale è l'integrazione di un editor di testo basato sull'intelligenza artificiale. Questo strumento consente di correggere automaticamente la grammatica, tradurre messaggi in altre lingue e riscrivere testi in diversi stili, adattandoli al contesto. L'editor si attiva direttamente durante la scrittura dei messaggi, offrendo un'esperienza immediata e intuitiva. Importanti miglioramenti arrivano anche per i sondaggi, che diventano molto più completi e flessibili. Gli utenti possono ora arricchire le domande con contenuti multimediali o posizioni, aggiungere descrizioni e consentire ad altri partecipanti di suggerire nuove opzioni.

Le foto in movimento e novità per iOS con l'ultimo aggiornamento di Telegram Un'altra aggiunta interessante è il supporto alle foto in movimento, simili alle Live Photo, che permettono di inviare immagini animate con diversi effetti di riproduzione. Questa funzione arricchisce le conversazioni, rendendole più espressive e coinvolgenti. Telegram, falla incredibile: basta uno sticker per entrare negli account. Ma l'azienda nega tutto Sul fronte automazione, Telegram amplia le possibilità dei bot: ora è possibile creare bot che a loro volta gestiscono altri bot, aprendo scenari più complessi per community e servizi automatizzati. Per gli utenti iOS è disponibile anche un nuovo scanner di documenti integrato, capace di acquisire immagini tramite fotocamera, ottimizzarle e convertirle in PDF. Lo strumento include opzioni di modifica per migliorare qualità e leggibilità dei documenti.