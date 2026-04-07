Telegram si aggiorna ad aprile 2026 con editor IA, nuovi sondaggi avanzati e tante funzioni smart

Il nuovo aggiornamento di aprile 2026 di Telegram introduce numerose funzionalità pensate per migliorare comunicazione, produttività e sicurezza su tutte le piattaforme, tra mobile, web e desktop. La novità principale è l'integrazione di un editor di testo basato sull'intelligenza artificiale.
Questo strumento consente di correggere automaticamente la grammatica, tradurre messaggi in altre lingue e riscrivere testi in diversi stili, adattandoli al contesto. L'editor si attiva direttamente durante la scrittura dei messaggi, offrendo un'esperienza immediata e intuitiva.
Importanti miglioramenti arrivano anche per i sondaggi, che diventano molto più completi e flessibili. Gli utenti possono ora arricchire le domande con contenuti multimediali o posizioni, aggiungere descrizioni e consentire ad altri partecipanti di suggerire nuove opzioni.
Le foto in movimento e novità per iOS con l'ultimo aggiornamento di Telegram
Un'altra aggiunta interessante è il supporto alle foto in movimento, simili alle Live Photo, che permettono di inviare immagini animate con diversi effetti di riproduzione. Questa funzione arricchisce le conversazioni, rendendole più espressive e coinvolgenti.
Sul fronte automazione, Telegram amplia le possibilità dei bot: ora è possibile creare bot che a loro volta gestiscono altri bot, aprendo scenari più complessi per community e servizi automatizzati.
Per gli utenti iOS è disponibile anche un nuovo scanner di documenti integrato, capace di acquisire immagini tramite fotocamera, ottimizzarle e convertirle in PDF. Lo strumento include opzioni di modifica per migliorare qualità e leggibilità dei documenti.
Ulteriori dettagli e novità sulla sicurezza di Telegram
Infine, l'aggiornamento introduce un sistema di avvisi legato alla sicurezza. Gli utenti vengono informati quando interagiscono con account che utilizzano versioni non ufficiali dell'app, segnalando possibili rischi legati alla protezione dei dati.
Nel complesso, questo aggiornamento dimostra l'impegno di Telegram nel combinare innovazione tecnologica e attenzione alla sicurezza, offrendo strumenti sempre più avanzati senza complicare l'esperienza d'uso.
Che cosa ne pensate? Siete degli utilizzatori assidui dell'app e ritenete che queste novità vadano a modificare (e migliorare) sensibilmente l'intera esperienza? Fateci sapere che cosa ne pensate con un commento.