Gears of War: E-Day presenta Exfil Dom, sarà gratis per chi prenota

The Coalition ha pubblicato un trailer per presentare Exfil Dom, una versione speciale del personaggio che sarà disponibile gratuitamente per chi effettuerà la prenotazione di Gears of War: E-Day.
Accompagnata da un pacchetto di armi abbinato, l'Exfil Weapon Set, questa interpretazione di Dom specializzata nelle estrazioni è caratterizzata da un design molto particolare, che miscela fango e fuoco per un risultato finale davvero bizzarro.
"In qualità di membro del distaccamento Commando dello Special Tactics Group, Dom è stato addestrato dal sergente Bernadette Mataki nelle tecniche di sopravvivenza in combattimento durante le infiltrazioni dietro le linee nemiche", si legge nella descrizione del trailer.
"Non è nuovo alle missioni di infiltrazione ed è spesso scelto per operazioni in profondità all'interno dei territori controllati dall'UIR. Per quanto pericolosa possa essere una missione, Dom riesce sempre a tornare in tempo per l'estrazione con il Raven."
La beta incombe
Come sappiamo, Gears of War: E-Day sarà protagonista di una beta multiplayer che si svolgerà a partire dal 6 agosto ma solo per chi effettuerà la prenotazione di una qualsiasi edizione dell'atteso prequel: tutti gli altri dovranno attendere la seconda sessione di test.
Il trailer di Exfil Dom ci ricorda appunto l'esistenza di questo importante vantaggio riservato ai preorder, che si aggiunge all'ottenimento della speciale skin per il personaggio e le sue armi.
Per quanto riguarda invece la versione completa dell'esperienza, Gears of War: E-Day sarà disponibile a partire dal 6 ottobre, anche qui con un accesso anticipato riservato a chi prenoterà il gioco.