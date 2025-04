Perché Cristiano Ronaldo è diventato il personaggio di un videogioco picchiaduro

Cristiano Ronaldo e il DJ Salvatore Ganacci saranno combattenti nel picchiaduro Fatal Fury: City of the Wolves: le ragioni dietro questa scelta sono legate agli investimenti dell'Arabia Saudita nei videogiochi.

Cristiano Ronaldo sarà un nuovo personaggio giocabile di Fatal Fury: City of the Wolves, l'ultimo capitolo nella storica serie picchiaduro di SNK. In mezzo agli altri combattenti dall'aspetto sgargiante che se le suoneranno di santa ragione ci sarà anche lui, il cinque volte Pallone d'Oro e oggi attaccante del team saudita Al-Nassr, pronto a sfruttare una palla da calcio da evocare a piacimento per mandare KO personaggi storici come Terry Bogard e Mai Shiranui. A dirla tutta non sarà il solo a risultare quantomeno fuori posto, perché a fare il suo debutto sarà anche Salvatore Ganacci, DJ bosniaco che passerà dai palchi di festival musicali come il Tomorrowland al ring virtuale della serie Garou. Che diavolo sta succedendo nella nostra linea temporale? Una domanda, questa, che il pubblico dei videogiochi è costretto a porsi sempre più spesso, come per esempio quando il volto di Fabio Rovazzi si è improvvisato come operatore nei confini della Warzone di Call of Duty. In questo caso, tuttavia, la situazione è parecchio più complessa e non si esaurisce assolutamente in una semplice operazione di marketing: che cosa ci fa, davvero, Cristiano Ronaldo in Fatal Fury? Esiste un metodo infallibile per ottenere la risposta corretta: è sufficiente seguire i soldi, nel caso specifico quelli del PIF, ovvero il fondo sovrano dell'Arabia Saudita.

Ronaldo entra nel cast di Fatal Fury Ricevendo il comunicato ufficiale di SNK siamo rimasti storditi, all'inizio abbiamo fatto fatica a crederci: "Cristiano Ronaldo scenderà in campo a South Town in Fatal Fury: City of the Wolves". Visto il tempismo dell'annuncio, i dubbi riguardo un potenziale pesce d'aprile sono stati fugati solamente dalla pubblicazione del trailer dedicato che potete vedere qui sotto, con tanto di presentazione delle sue principali dinamiche di combattimento legate all'utilizzo di un pallone da calcio e soprattutto del celebre urlo: "Siu!" attraverso il quale, come prevedibile, il Ronaldo virtuale celebrerà la vittoria. "Uno dei calciatori più forti del mondo. Nel tempo libero sceglie di visitare South City, per mostrare le sue incredibili nuove skill calcistiche. Le diverse tecniche che ha sviluppato giocando a calcio lo rendono una forza inarrestabile, anche per i combattenti più esperti". Quella che avete appena letto è la biografia del nuovo combattente di City of the Wolves, nella quale si fa menzione del suo stile di combattimento unico denominato "calcio + arti marziali" che mette in scena doppi passi e palleggi di testa, nonché del suo smisurato amore per lo sport e per la famiglia.

Perché? Shin Nihon Kikaku, oggi SNK, è stata una delle maggiori protagoniste della rivoluzione arcade che investì gli anni '80 e soprattutto i primi '90, specialmente in seguito all'introduzione del sistema Neo Geo MVS che di fatto stravolse il modello di business di numerose sale giochi. Fu proprio durante quell'epoca che videro luce alcuni dei suoi franchise più noti, su tutti quello di Metal Slug - che nel nostro paese ha conosciuto una fortuna straordinaria - ma anche picchiaduro come Samurai Shodown, The King of Fighters e la serie Garou, nota oltreoceano come Fatal Fury. City of the Wolves segna il ritorno di una delle serie di videogiochi più amate di tutti i tempi Ora, ripercorrere l'interezza della storia di SNK significherebbe tuffarsi in mezzo a iniziative fallimentari come la produzione della console Neo Geo Pocket, nonché analizzare le noiose questioni legate al dietro le quinte finanziario che da una parte hanno condotto la compagnia originaria alla bancarotta e dall'altra hanno portato i diritti delle proprietà intellettuali a passare di mano in mano. Il vero grande punto di svolta in seguito a oltre un decennio d'incertezza è arrivato solamente con l'acquisizione da parte della firm cinese Leyou nel 2015, che si è conseguentemente risolto nell'ingresso in scena di MiSK Foundation. Gli annunci di Ronaldo e Salvatore Ganacci in Fatal Fury: City of the Wolves hanno fatto insorgere i fan La MiSK Foundation è un'organizzazione non-profit riconducibile alla figura del primo ministro e principe saudita Mohammad Bin Salman che si è inizialmente limitata ad acquistare una partecipazione di minoranza in SNK, per poi spianare la strada all'intervento di Electronic Gaming Development Company, sua sussidiaria che molto di recente ha ottenuto la quota di controllo della compagnia alle spalle di Fatal Fury. Salvatore Ganacci in Fatal Fury In seguito a questa scalata diversi appassionati e operatori del settore hanno espresso preoccupazioni per il futuro di SNK, temendo di assistere a interventi di gestione che potessero intaccare il fronte creativo: "L'acquisizione non avrà alcun effetto sullo sviluppo di videogiochi", dichiarava nel 2022 il produttore di Fatal Fury: City of the Wolves Yasuyuki Oda. Oggi, a soli tre anni di distanza da quell'intervista, la serie Garou si prepara ad accogliere nel roster di combattenti Cristiano Ronaldo, che di fatto è l'uomo immagine del campionato di calcio saudita e gioca nella squadra di Bin Salman, nonché Salvatore Ganacci, che stando ad alcuni report sarebbe particolarmente vicino alla famiglia reale e si è esibito nella cornice di diversi eventi del paese.

Gli investimenti sauditi nei videogiochi Mohammad Bin Salman è un grande appassionato di videogiochi. Avido giocatore di Call of Duty, sembra aver sviluppato anche un interesse particolare verso picchiaduro come Fatal Fury, visto il coinvolgimento diretto della MiSK Foundation nell'acquisizione di SNK. Al di là di queste particolari quanto irrilevanti note di colore, è ormai qualche anno che l'Arabia Saudita e i suoi ricchissimi fondi d'investimento hanno iniziato a strizzare l'occhio all'industria videoludica. La line-up di Scopely Nel caso in esame EGDC ha preso il controllo di un franchise e non ha perso tempo nell'utilizzarlo come palcoscenico per promuovere interessi personali, ma si tratta solamente di un minuscolo tassello nel grande mosaico da oltre 38 miliardi di dollari di investimenti che stanno coinvolgendo il fondo sovrano e altre entità connesse. Di recente, per esempio, sono state consolidate o aggiornate le numerose partecipazioni di minoranza in tantissime società ai vertici dell'industria videoludica, come per esempio Take Two Interactive (proprietaria di GTA, della quale possiede il 6,8%), Electronic Arts (5,8%), Nintendo (7,5%), Capcom (5%), Nexon (10%) ed Embracer Group (8,3%). Nel frattempo, tuttavia, si sono verificati movimenti decisamente più massicci attraverso Savvy Games Group, società finanziata dal PIF che vede come presidente del consiglio di amministrazione proprio Bin Salman e che ha iniziato da tempo a fare la spesa nel settore dei videogiochi, rivolgendo particolare attenzione al mondo degli esports. Nel 2023 Savvy ha acquisito l'enorme editore mobile Scopely per $4,9 miliardi, che a sua volta nel 2025 si è assicurato la divisione videoludica di Niantic per ulteriori $3,5 miliardi, ovvero la celebre casa produttrice di Pokémon GO. Inoltre, nel corso dell'estate 2023, era emerso che fosse in atto una trattativa (poi sfumata) con Embracer Group per una partnership da $2 miliardi, molto probabilmente incentrata sulle IP connesse a Il Signore degli Anelli. La Esports World Cup saudita è il nuovo epicentro dell'esport mondiale A margine bisogna ricordare anche l'acquisizione per una somma complessiva di $1,5 miliardi delle piattaforme esport ESL e Faceit, oggi le organizzatrici de-facto della Esports World Cup. Questo enorme evento fisico e digitale che si tiene a Riyadh, e che si appresta ad alzare il sipario sulla seconda edizione proprio quest'estate, si è trasformato nell'epicentro del mercato competitivo globale mettendo in campo un montepremi da oltre $70 milioni sul quale tutti i principali attori internazionali non vedono l'ora di mettere le mani. Vale la pena menzionare anche il fatto che a partire da quest'anno la EWC alzerà il sipario anche su una competizione di scacchi talmente ricca da aver convinto giocatori del calibro di Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura a firmare contratti temporanei con organizzazioni esports, con il solo scopo di ottenere un biglietto d'ingresso per la kermesse.