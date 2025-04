Un leak svela il controller Xbox di DOOM: The Dark Ages con prezzo e possibile data di uscita

Il noto leaker billbil-kun è tornato alla carica svelando sulle pagine di dealabs l'arrivo di un nuovo controller Xbox in edizione speciale. In questo caso parliamo di una versione a tema DOOM: The Dark Ages, il nuovo episodio della serie sparatutto di id Software in arrivo il prossimo mese.

Stando alle informazioni condivise dall'insider, il controller verrà presentato da Microsoft a brevissimo, forse già oggi o domani, 17 aprile. billbil-kun afferma di non conoscere la data di uscita ufficiale, ma a suo avviso dovrebbe arrivare nei negozi il giorno stesso dell'annuncio, con un possibile periodo di esclusività su Microsoft Store fino al 18 aprile. Quanto al prezzo, stando alle sue fonti sarà fissato a 79,99 euro.