Il monitor da gaming BenQ da 24" è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor da gaming targato BenQ: l'offerta prevede uno sconto attivo del 23% per un costo totale e finale di 75,98€ (suo minimo storico). Acquistalo tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal banner qui sotto: Il monitor da gaming BenQ da 24" è una soluzione pensata per chi cerca un display versatile, adatto sia al gioco sia alla produttività quotidiana. Dotato di un pannello IPS con risoluzione Full HD 1080p, offre immagini nitide, colori accurati e un'ampia leggibilità in diverse condizioni di utilizzo.
La frequenza di aggiornamento di 100 Hz permette una visualizzazione fluida delle immagini senza, però, raggiungere gli standard di altri pannelli.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il monitor integra diverse modalità colore dedicate, tra cui Gioco, Coding ed ePaper, pensate per adattare la resa visiva alle varie esigenze. La modalità Coding favorisce una lettura più confortevole durante le lunghe sessioni davanti allo schermo, mentre la modalità ePaper migliora la visualizzazione dei testi.
Grazie alle scorciatoie per gli input, è possibile passare rapidamente tra diverse sorgenti con la pressione di un solo tasto, semplificando il passaggio tra lavoro e intrattenimento.
Per proteggere la vista, il monitor utilizza la tecnologia Low Blue Light Plus, che riduce la componente di luce blu-violetta mantenendo colori brillanti e naturali. Inoltre, la tecnologia Brightness Intelligence regola automaticamente la luminosità in base ai contenuti mostrati e alla luce dell'ambiente circostante