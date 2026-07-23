Il monitor da gaming BenQ da 24" è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al minimo storico

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La frequenza di aggiornamento di 100 Hz permette una visualizzazione fluida delle immagini senza, però, raggiungere gli standard di altri pannelli.