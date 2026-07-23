Il film di Resident Evil ha un trailer ufficiale in italiano, e sembra notevole

Sony Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale italiano del film di Resident Evil diretto da Zach Cregger, il regista di Weapons, e stando a queste sequenze la sua interpretazione della serie Capcom sembra molto interessante.

Nel video facciamo infatti la conoscenza di Bryan, il personaggio interpretato da Austin Abrams che lavora come corriere per gli ospedali e a cui viene commissionata una consegna particolarmente importante, visto che viene pagata il doppio.

Pur essendo già stanco e nel mezzo di una relazione complicata, Bryan accetta l'incarico e parte, ma lungo la strada ghiacciata si verifica un disastroso imprevisto e il ragazzo si ritrova improvvisamente a dover lottare per la sua vita, rinchiuso in una casa che non promette nulla di buono.

Il trailer sembra chiarire che la storia ruoterà attorno a un protagonista decisamente distante dalla figura dell'agente addestrato che siamo abituati ad associare alla saga di Resident Evil, avvicinandosi più all'arco narrativo di Ethan Winters.