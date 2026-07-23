Il film di Resident Evil ha un trailer ufficiale in italiano, e sembra notevole

Sony Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale italiano del film di Resident Evil diretto da Zach Cregger, il regista di Weapons, e stando a queste sequenze la sua interpretazione della serie Capcom sembra molto interessante.
Nel video facciamo infatti la conoscenza di Bryan, il personaggio interpretato da Austin Abrams che lavora come corriere per gli ospedali e a cui viene commissionata una consegna particolarmente importante, visto che viene pagata il doppio.
Pur essendo già stanco e nel mezzo di una relazione complicata, Bryan accetta l'incarico e parte, ma lungo la strada ghiacciata si verifica un disastroso imprevisto e il ragazzo si ritrova improvvisamente a dover lottare per la sua vita, rinchiuso in una casa che non promette nulla di buono.
Il trailer sembra chiarire che la storia ruoterà attorno a un protagonista decisamente distante dalla figura dell'agente addestrato che siamo abituati ad associare alla saga di Resident Evil, avvicinandosi più all'arco narrativo di Ethan Winters.
Un piccolo dettaglio
Caratterizzato da una durata pari a un'ora e trentacinque minuti, il film di Resident Evil diretto da Zach Cregger rivela un piccolo dettaglio solo alla fine del trailer: la destinazione del pacco che Bryan è stato incaricato di consegnare.
Le sequenze successive a quella che sembra la parte iniziale della pellicola vedono infatti il personaggio aggirarsi fra le strade di una città che conosciamo molto bene, e che a quanto pare è stata devastata da un fenomeno tanto improvviso quanto inaspettato: l'assalto di un'orda di zombie.
Resident Evil farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 17 settembre.