Come sbloccare il vero finale di Pragmata

Arrivare ai titoli di coda di Pragmata non significa aver visto tutto ciò che l'avventura di Hugh e Diana ha da offrire. Il gioco infatti ha un finale segreto , o meglio una versione estesa della sequenza conclusiva standard, accessibile solo a chi completa al 100% i contenuti principali dell'action adventure di Capcom.

Segnale sconosciuto e la stanza nascosta

Per poter vedere il finale segreto di Pragmata dovrete prima completare il gioco una volta, a qualsiasi difficoltà. Dopo i titoli di coda, nel menu principale compariranno nuove modalità: quella che ci interessa è Segnale sconosciuto, una modalità endgame che permette di riprendere la partita da poco prima del boss finale.

Da qui potrete raggiungere una nuova area tramite il tram, la Stanza Nascosta. All'interno troverete un Cabin gigante che vi chiederà di affrontare 10 missioni simulatore ad alto tasso di sfida. Come ricompensa otterrete l'accesso a una stanza segreta che contiene un oggetto indispensabile per sbloccare il finale completo.

Le sfide in sé non sono particolarmente complicate: la parte più impegnativa è sbloccarle tutte. A parte la prima, affrontabile da subito, le altre richiedono di soddisfare requisiti specifici. In breve, dovrete completare tutti i contenuti principali di Pragmata.

Questo significa ottenere il 100% di completamento dei cinque settori del gioco, raccogliendo tutti i collezionabili (Lunite Pura, progetti RMT, Mini Cabin, ecc.). Inoltre, dovrete affrontare le versioni potenziate dei boss che vi attendono alla fine dei primi quattro settori.

Una volta soddisfatti questi due requisiti, avrete accesso a tutte le sfide. Ognuna garantisce varie ricompense, tra cui la licenza per portare il rifugio al livello 5, mod, gettoni Cabin e Lunite Pura. Il vero premio, però, è l'accesso alla stanza segreta. Qui vi attendono ulteriori ricompense: il Cannone Lunico (una potente arma che utilizza la fibra lunica come munizioni), il costume Ossidiana per Hugh, il costume Nero Fluo per Diana e il modulo Scatola Nera, l'oggetto più importante di tutti.