Un nuovo leak ha svelato delle informazioni fondamentali sulle caratteristiche della fotocamera di Xiaomi 17 Max prima del lancio

In casa Xiaomi c'è grande trepidazione per l'arrivo del nuovo Xiaomi 17 Max, uno smartphone di fascia alta che dovrebbe distinguersi soprattutto per le sue ambizioni nel campo della fotografia mobile. In attesa dell'annuncio ufficiale, nuove informazioni trapelate online delineano un dispositivo progettato per offrire prestazioni elevate e un comparto fotografico di livello professionale. A confermare uno dei dettagli più importanti è stato Lu Weibing, presidente di Xiaomi, che ha annunciato la presenza di una fotocamera principale da 200 megapixel realizzata in collaborazione con Leica. Il sensore, secondo quanto comunicato, sarà al centro dell'esperienza fotografica del dispositivo e promette immagini ricche di dettagli e grande fedeltà visiva.

Le potenzialità della nuova fotocamera di Xiaomi 17 Max Per mostrare le potenzialità del nuovo smartphone, Xiaomi ha realizzatotre fotografie di esempio che evidenziano la capacità del dispositivo di catturare scene quotidiane con elevata nitidezza, colori accurati e un notevole livello di realismo. L'obiettivo dell'azienda è proporre un modello capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti in ambito fotografico. Annunciato Xiaomi 17 Max con display piatto da 6,9", batteria fino a 8.000mAh e fotocamera da 200 MP Le indiscrezioni pubblicate dal noto leaker Digital Chat Station indicano che il Xiaomi 17 Max adotterà un ampio display piatto da 6,9 pollici, accompagnato da una cornice metallica e da un design sottile con angoli pronunciati. Sul retro troverà posto un modulo fotografico quadrato dall'aspetto essenziale ma ricco di tecnologia.

Ulteriori dettagli sulla fotocamera e non solo di Xiaomi 17 Max Il sistema fotografico dovrebbe includere, oltre alla fotocamera principale con apertura f/1.6 e sensore da 1/1,4 pollici, un obiettivo ultra-grandangolare da 17 mm e un teleobiettivo periscopico da 70 mm con zoom ottico 3x. Il software sfrutterà un algoritmo di fusione multi-frame, pensato per migliorare gamma dinamica, definizione e resa nelle condizioni di scarsa illuminazione. "Camera sample" di Xiaomi 17 Max Sul fronte dell'autonomia, il dispositivo dovrebbe integrare una batteria da 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100W. Per quanto riguarda il processore, le indiscrezioni indicano l'utilizzo dello Snapdragon 8 Elite Gen 5.