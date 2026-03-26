Amnesia: Rebirth è stato annunciato per Nintendo Switch 2

Amnesia: Rebirth è stato pubblicato inizialmente su PS5 e PC nell'ottobre 2020, seguito dalle versioni Xbox Series X|S, Xbox One e Microsoft Store due anni dopo. Mancava all'appello giusto una conversione per i giocatori Nintendo, che infine sono stati accontentati.

Abylight Studios ha annunciato che pubblicherà Amnesia: Rebirth su Nintendo Switch 2 . L'horror in prima persona di Frictional Games sarà disponibile anche sulla nuova console portatile a partire dal 30 aprile.

Cos'è Amnesia: Rebirth

Amnesia Rebirth ci mette nei panni di Tasi Trianon, unica sopravvissuta a un misterioso incidente aereo nel deserto algerino. Sola, disorientata e tormentata da ricordi frammentati, Tasi deve ricostruire ciò che è accaduto alla sua spedizione mentre attraversa rovine antiche, caverne oscure e luoghi che sfumano progressivamente nel soprannaturale.

Il cuore dell'esperienza è la lotta contro la paura: l'oscurità, i rumori improvvisi e le presenze che popolano gli ambienti alimentano uno stato di tensione costante, mentre la protagonista cerca di mantenere lucidità e umanità. Il gioco combina enigmi ambientali, esplorazione e una storia personale che si sviluppa attraverso flashback e scoperte graduali, fino a rivelare un intreccio che unisce tragedia, maternità e sopravvivenza, il tutto accompagnato da un'atmosfera densa, un design sonoro curatissimo e un approccio più emotivo rispetto ai capitoli precedenti.