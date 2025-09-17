0

Frictional Games ha svelato le vendite complessive della serie Amnesia

Lo studio di sviluppo Frictional Games ha celebrato le vendite della sua serie più importante, quella Amnesia, che ha raggiunto un grande traguardo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/09/2025
La creatura di Amnesia: The Bunker
Amnesia: The Dark Descent
Amnesia: The Dark Descent
Lo studio di sviluppo Frictional Games ha annunciato che la serie Amnesia ha venduto più di 5 milioni di copie complessivamente. Si tratta di un ottimo risultato, considerando che stiamo parlando di titoli horror decisamente hardcore, in particolare il primo e l'ultimo capitolo, e che lo studio di sviluppo non è enorme.

Una serie da paura

Attualmente la serie Amnesia è composta da quattro capitoli: Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: A Machine for Pigs (sviluppato da The Chinese Room), Amnesia: Rebirth e Amnesia: The Bunker.

"Il franchise di Amnesia ha raggiunto un traguardo incredibile: oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo!" hanno scritto gli sviluppatori in un post su X, aggiungendo: "Un enorme grazie a tutti coloro che hanno giocato e sostenuto i nostri titoli nel corso degli anni ❤️"

Con Amnesia: The Dark Descent, Frictional Games ha innovato profondamente le meccaniche dei giochi horror. Amnesia: The Bunker, l'ultimo capitolo uscito nel 2023, viene considerato uno dei giochi più terrorizzanti di sempre. Frictional Games ha realizzato anche l'horror fantascientifico SOMA, nonché la serie Penumbra, con cui esordi nel primo decennio del millennio.

