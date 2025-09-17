Un nuovo video di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 presenta il clan dei Brujah

Lo studio di sviluppo The Chinese Room e l'editore Paradox Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 per mostrare un altro dei clan del gioco, i Brujah. Si tratta di un clan di ribelli anarchici che in tempi moderni ha quasi completamente dimenticato le sue tradizioni, portate avanti da pochi esponenti, solitamente anziani.

Poteri del clan

Il trailer mostra alcuni dei principali Brujah presenti nel gioco e ne mostra i principali poteri vampirici. KMENsuD1IvUII Brujah partono con "Celerità", "Presenza" e "Potenza" come affinità di clan, e con "Brutalità" come abilità passiva. Poi, man mano che il gioco procede, vengono sbloccati altri poteri.

Provocazione costringe un avversario ad attaccare il protagonista e a lasciare cadere l'arma se è armato;

costringe un avversario ad attaccare il protagonista e a lasciare cadere l'arma se è armato; Colpo Fulmineo scatena una pioggia inarrestabile di pugni, che ricorda un po' Hokuto no Ken;

scatena una pioggia inarrestabile di pugni, che ricorda un po' Hokuto no Ken; Carica fa scattare in avanti e afferrare un nemico, per poi usarlo come ariete;

fa scattare in avanti e afferrare un nemico, per poi usarlo come ariete; Scossa Tellurica fa colpire il terreno con grande forza, scagliando i nemici in aria;

fa colpire il terreno con grande forza, scagliando i nemici in aria; Scintilla d'Ira - Vantaggio di Clan: uccidere i nemici senza nutrirsi attiva comunque l'Abilità Passiva di Clan.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sarà lanciato il 21 ottobre 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Arriverà dopo uno sviluppo travagliatissimo e dopo le polemiche per aver provato a rendere due clan centrali un DLC da comprare a parte.