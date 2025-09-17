Silent Hill f giganteggia nei voti di Famitsu di questa settimana, male Lost Soul Aside

Silent Hill f è il titolo migliore tra quelli recensiti questa settimana dalla storica rivista giapponese Famitsu, che lo ha premiato con un 36 / 40, con quattro voti 9 a comporre il giudizio (i voti di Famitsu sono espressi in quarantesimi e vengono formati dalla somma di quattro voti su base 10, dati da quattro redattori differenti). Si tratta del primo voto pubblico del nuovo gioco di Konami, che conferma le impressioni positive di chi lo ha giocato.
Male, invece, l'esclusiva PS5 Lost Soul Aside, che scende sotto la soglia psicologica dei 30 / 40, fermandosi a 29 / 40. Il voto non sembra male, ma considerando i giudizi medi dati da Famitsu, solitamente molto generosa, è difficile considerarlo positivo.
I voti
Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei giochi recensiti questa settimana da Famitsu, con relativi voti.
-
Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian
(PS5, PS4, Switch)
Valutazioni: 8 / 8 / 8 / 8 [32/40]Tempo: la storia richiede circa 40 ore per essere conclusa e circa 60 ore per completare tutto.
-
Lost Soul Aside
(PS5)
Valutazioni: 8 / 7 / 7 / 7 [29/40]
-
NOROI KAGO: the Grudged Domain
(Switch)
Valutazioni: 6 / 7 / 6 / 6 [25/40]
-
Silent Hill f
(PS5, Xbox Series)
Valutazioni: 9 / 9 / 9 / 9 [36/40]Tempo: una singola partita dura circa 12-13 ore.
-
Super Robot Wars Y
(PS5, Switch)
Valutazioni: 8 / 8 / 9 / 8 [33/40]