Silent Hill f giganteggia nei voti di Famitsu di questa settimana, male Lost Soul Aside

Silent Hill f è il titolo migliore tra quelli recensiti questa settimana dalla storica rivista giapponese Famitsu, che lo ha premiato con un 36 / 40, con quattro voti 9 a comporre il giudizio (i voti di Famitsu sono espressi in quarantesimi e vengono formati dalla somma di quattro voti su base 10, dati da quattro redattori differenti). Si tratta del primo voto pubblico del nuovo gioco di Konami, che conferma le impressioni positive di chi lo ha giocato.

Male, invece, l'esclusiva PS5 Lost Soul Aside, che scende sotto la soglia psicologica dei 30 / 40, fermandosi a 29 / 40. Il voto non sembra male, ma considerando i giudizi medi dati da Famitsu, solitamente molto generosa, è difficile considerarlo positivo.