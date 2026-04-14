NVIDIA vuole davvero comprare Dell o HP? L'azienda risponde al rumor che la vede pronta ad acquisire uno di questi grandi produttori PC

Un recente rumor ha acceso l'attenzione nel settore tecnologico, suggerendo che NVIDA stia valutando l'acquisizione di un grande produttore di PC, come Dell o HP. Secondo un report pubblicato da SemiAccurate, l'azienda sarebbe stata in trattative per oltre un anno, anche se senza dettagli concreti su tempi o cifre. Le indiscrezioni hanno avuto un impatto immediato sui mercati finanziari: le azioni di Dell sono salite di circa il 6,7%, mentre quelle di HP hanno registrato un incremento superiore al 5,3%. Tuttavia, questi rialzi si sono rivelati temporanei, con i titoli che hanno successivamente perso parte del valore.

NVIDIA risponde ai rumors Nonostante l'eco mediatico, NVIDIA ha smentito categoricamente le voci. In una dichiarazione rilasciata a Bloomberg, un portavoce ha affermato che l'azienda non è impegnata in alcuna trattativa per acquisire produttori di PC. Questo chiarimento ridimensiona le speculazioni, anche se SemiAccurate sostiene che le proprie informazioni derivino da ricerche approfondite. NVIDIA N1 SoC avvistato su una scheda madre prototype con 128 GB di RAM per laptop IA di nuova generazione Il rumor arriva in un momento strategico per NVIDIA, che si prepara al lancio del nuovo chip NVIDIA N1X. Questo processore, destinato a laptop e desktop compatti, combina core ARM con grafica di livello GeForce RTX e un'unità NPU dedicata all'intelligenza artificiale. Il debutto è previsto tra il primo e il secondo trimestre del 2026.