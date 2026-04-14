Il nuovo Trump Phone T1 si mostra con design aggiornato e specifiche riviste ma manca ancora la data d'uscita

Trump Mobile ha mostrato il design aggiornato del T1 Phone, con estetica dorata, display OLED da 6,78 pollici e fotocamere da 50 MP.

Trump Mobile ha aggiornato il proprio sito ufficiale, presentando una versione rinnovata del suo smartphone, il T1 Phone. Questo modello, già anticipato nei mesi scorsi, sembra ora rappresentare la versione definitiva del dispositivo, anche se non è stata ancora comunicata una data di lancio ufficiale. Il T1 Phone mantiene un'estetica molto distintiva e riconoscibile. Il design resta fedele al colore oro, arricchito da elementi grafici ispirati alla bandiera americana sul retro. Il logo "Trump Mobile" è ben visibile, mentre il grande marchio "T1" mostrato in precedenti versioni sembra essere stato rimosso. Il dispositivo presenta inoltre bordi curvi e un layout della fotocamera posteriore tripla con una disposizione particolare delle lenti. Presente anche il jack per le cuffie.

Ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche del T1 Phone di Trump Mobile Dal punto di vista tecnico, il dispositivo offre un display OLED da 6,78 pollici, tornando alla dimensione inizialmente annunciata dopo una temporanea modifica. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo con zoom 2x e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è anch'essa da 50 MP, confermando un focus importante sulla qualità delle immagini e dei selfie. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica da 30W, garantendo una buona autonomia per l'uso quotidiano. Il dispositivo sarà disponibile con 512 GB di memoria interna e sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 7 series, anche se il modello specifico non è stato ancora rivelato. Il sistema operativo previsto è Android 15.