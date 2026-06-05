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Mighty Cuphead Adventure e un seguito di Cuphead sono in sviluppo

In occasione del Summer Game Fest 2026, Geoff Keighley ha mostrato al mondo il trailer di Mighty Cuphead Adventure e ha parlato di un seguito di Cuphead. Ecco cosa sappiamo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/06/2026
Cuphead

Al Summer Game Fest 2026 abbiamo avuto modo di vedere i nuovi giochi di MDHR, sempre parte della serie Cuphead.

Il team sta infatti lavorando a due titoli in contemporanea. Vediamo tutti i dettagli confermati.

Il trailer di Mighty Cuphead Adventure

Il seguito di Cuphead sarà una avventura "fresca ed eccitante", ma pare che il gioco sia nelle prime fasi di sviluppo. Secondo Keighley, sarà ancora una volta un gioco animato a mano, con lo stile dei precedenti titoli che ha colpito tanti giocatori.

Inoltre, pare che sia in sviluppo un nuovo gioco, che potete vedere nel trailer qui sopra: si chiama Mighty Cuphead Adventure, che propone una grafica in pixel art e si allontana dallo stile dei precedenti titoli di Cuphead.

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Mighty Cuphead Adventure sarà ancora una volta un gioco di piattaforme e sparatutto, ma con un diverso stile retro. Diteci, cosa ne pensate di questa proposta di MDHR?

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