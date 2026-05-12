Un altro gioco del Dreamcast è stato resuscitato: Rune Jade

Quando si parla di giochi online per Dreamcast, il nome più noto resta senza dubbio Phantasy Star Online. Tuttavia, la console Sega aveva ospitato anche altri MMO sperimentali, tra cui Rune Jade, titolo sviluppato da Hudson Soft e pubblicato nel 2000 in Giappone. Il gioco proponeva un sistema basato su quattro classi differenti e dungeon generati proceduralmente, affrontabili sia in singolo sia online insieme ad altri tre giocatori.
Come ricordato dal portale Dreamcast Live, Rune Jade ebbe una vita davvero breve. I server ufficiali vennero chiusi dopo poco più di un anno dal lancio e il gioco non arrivò mai nei mercati occidentali.
Tra le possibili cause dello scarso successo viene citato anche l'arrivo di Phantasy Star Online, pubblicato solo pochi mesi più tardi. A differenza del titolo Sega, inoltre, Rune Jade richiedeva il pagamento di un "Play Pass" da 300 yen per poter accedere alle funzionalità online.
A distanza di oltre vent'anni, il gioco è ora tornato online grazie al lavoro di Flyinghead, un membro della community di fan dell'ultima console di SEGA che ha realizzato una patch dedicata per ripristinare la connettività.
Naturalmente, per utilizzare il servizio nel 2026 è necessario disporre dell'hardware e della configurazione richiesti per collegare nuovamente il Dreamcast a internet. Niente che possa far desistere un vero appassionato dal provare un gioco che si pensava essere perso per sempre.
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