Un altro gioco del Dreamcast è stato resuscitato: Rune Jade

Quando si parla di giochi online per Dreamcast, il nome più noto resta senza dubbio Phantasy Star Online. Tuttavia, la console Sega aveva ospitato anche altri MMO sperimentali, tra cui Rune Jade, titolo sviluppato da Hudson Soft e pubblicato nel 2000 in Giappone. Il gioco proponeva un sistema basato su quattro classi differenti e dungeon generati proceduralmente, affrontabili sia in singolo sia online insieme ad altri tre giocatori.