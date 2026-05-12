Game Informer annuncia un evento per svelare la sua copertina, si pensa subito a GTA 6

La testata Game Informer ha annunciato con un post su X che oggi alle 17:50 (ora italiana) terrà un evento in diretta streaming sui suoi canali social per mostrare la copertina del prossimo numero della rivista , con la presentazione completa che avverrà alle 18:00. Si tratta di un comportamento inusuale, riservato alle grandi occasioni che, sommato alla ridda di voci degli scorsi giorni, ha fatto subito pensare alla possibilità che si tratti di qualcosa di relativo di relativo a GTA 6 .

Tutto punta su Rockstar Games

"Trasmetteremo in diretta lo svelamento della prossima copertina di Game Informer oggi! Unitevi a noi intorno alle 10:50 a.m. CT per essere presenti per lo svelamento completo alle 11 a.m. CT!" recita l'annuncio di Game Informer, che non rivela altro sui contenuti della copertina e sui contenuti in arrivo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Perché si pensa a GTA 6? Perché secondo le ultime teorie dei fan del gioco, oggi dovrebbe essere la giornata in cui Rockstar Games aprirà i preordini e pubblicherà l'attesissimo terzo trailer. Nei giorni scorsi si era parlato anche di una copertura esclusiva affidata a Game Informer, quindi eccoci qua ad attendere di saperne di più sul prossimo numero della celebre rivista USA.

Chiaramente siamo sempre a livello "teorie dei fan", ma considerando che all'uscita di GTA 6 non manca moltissimo, visto che è stata fissata al 19 novembre 2026, è chiaro che le possibilità che Rockstar mostri qualcosa a breve si fanno sempre più concrete.