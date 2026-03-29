Doveva uscire su Dreamcast ma fu fermato a causa dell'11 settembre: ora Propeller Arena è giocabile online

A distanza di circa 25 anni dalla sua cancellazione, causata dall'attacco alle Torri Gemelle di New York, avvenuto l'11 settembre 2001 , un titolo mai pubblicato per Sega Dreamcast è tornato improvvisamente in vita: si tratta di Propeller Arena , sviluppato da Sega AM2, ora reso nuovamente giocabile online grazie al lavoro della community e a strumenti come l'emulatore FlyCast e il servizio DCNet.

Eccesso di zelo

Il gioco era uno sparatutto con aerei che metteva i giocatori uno contro l'altro in vari scenari, comprese città e altri ambienti aperti. Come detto, l'uscita era prevista per il 2001, ma Propeller Arena fu bloccato a sviluppo ultimato, con Sega of America che all'epoca dichiarò: "anche se i contenuti del gioco non riguardano in alcun modo il terrorismo, è possibile che un individuo possa giocare in modo tale da generare immagini simili a quelle viste nei notiziari".

Nonostante la cancellazione, nel 2013 una versione del gioco è finita online, dando accesso ai contenuti offline del gioco. Purtroppo i server ufficiali erano chiusi da tempo, rendendo inutilizzabili le funzionalità online. Oggi, però, la situazione è cambiata: grazie a DCNet, integrato nell'emulatore FlyCast, la componente online è stata riattivata, rendendo possibile giocare in rete.

Gli sviluppatori dell'iniziativa, tra cui il team FlyingHead, avvertono che il progetto è ancora in fase sperimentale e presenta diversi problemi tecnici. "Ci sono ancora molti problemi da risolvere", hanno spiegato, segnalando errori di rete nelle schermate dei risultati, ma sottolineando che il gioco è già "in qualche modo giocabile".

Chiaramente la community di appassionati di Sega Dreamcast non si è fatta scoraggiare e si è raccolta nel server Discord di Sega Online per organizzare partite e parlare del gioco. Non è magnifico tutto ciò?