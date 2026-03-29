Collezionista si è ripresa il titolo per la più ricca collezione di oggetti dedicati alla serie Zelda

A quasi dieci anni dal primo riconoscimento, la norvegese Anne Martha Harnes è tornata in vetta tra i collezionisti di The Legend of Zelda, riconquistando il Guinness World Record grazie a una raccolta di oggetti che ha ormai superato i 4.000 pezzi unici tra gadget e memorabilia, per un valore complessivo di oltre 100.000 dollari.
La 39enne, madre di due figli, aveva ottenuto il primato nel 2016 con 1.816 oggetti, ma nel luglio 2025 era stata superata dall'americano Constantine "Coz" Adams. Fortunatamente non si è arresa e ha ampliato la sua collezione del 120%, tornando a dominare la classifica globale.
"In realtà volevo aggiornare il mio record da tempo, visto che erano passati quasi dieci anni e la collezione aveva continuato a crescere", ha spiegato. Il tempismo, inoltre, si è rivelato perfetto: "Ora che il record era stato battuto e si avvicinava il 40° anniversario di Zelda, mi è sembrato il momento ideale per riprendermi il titolo".
Tra i pezzi più preziosi della sua collezione, spicca la chitarra "Zoraxe", ispirata a The Legend of Zelda: Majora's Mask, di cui esistono solo sette esemplari. Un oggetto raro che riflette la passione che ci ha messo e il valore della sua collezione, stimata intorno al milione di corone norvegesi, i già citati 100.000 dollari.
Nonostante il ritorno al primo posto, Harnes non sembra intenzionata a fermarsi. Al contrario, continua la caccia a nuovi pezzi rari, consapevole che i veri "tesori" sono ancora là fuori: "Ho imparato che gli oggetti più rari che desidero sono proprio quelli che non ho ancora scoperto".