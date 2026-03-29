Collezionista si è ripresa il titolo per la più ricca collezione di oggetti dedicati alla serie Zelda

A quasi dieci anni dal primo riconoscimento, la norvegese Anne Martha Harnes è tornata in vetta tra i collezionisti di The Legend of Zelda , riconquistando il Guinness World Record grazie a una raccolta di oggetti che ha ormai superato i 4.000 pezzi unici tra gadget e memorabilia, per un valore complessivo di oltre 100.000 dollari .

La 39enne, madre di due figli, aveva ottenuto il primato nel 2016 con 1.816 oggetti, ma nel luglio 2025 era stata superata dall'americano Constantine "Coz" Adams. Fortunatamente non si è arresa e ha ampliato la sua collezione del 120%, tornando a dominare la classifica globale.

Anne Martha Harnes con il suo attestato

"In realtà volevo aggiornare il mio record da tempo, visto che erano passati quasi dieci anni e la collezione aveva continuato a crescere", ha spiegato. Il tempismo, inoltre, si è rivelato perfetto: "Ora che il record era stato battuto e si avvicinava il 40° anniversario di Zelda, mi è sembrato il momento ideale per riprendermi il titolo".

Tra i pezzi più preziosi della sua collezione, spicca la chitarra "Zoraxe", ispirata a The Legend of Zelda: Majora's Mask, di cui esistono solo sette esemplari. Un oggetto raro che riflette la passione che ci ha messo e il valore della sua collezione, stimata intorno al milione di corone norvegesi, i già citati 100.000 dollari.

Nonostante il ritorno al primo posto, Harnes non sembra intenzionata a fermarsi. Al contrario, continua la caccia a nuovi pezzi rari, consapevole che i veri "tesori" sono ancora là fuori: "Ho imparato che gli oggetti più rari che desidero sono proprio quelli che non ho ancora scoperto".