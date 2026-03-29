Kratos di God of War ha la pelle cinerea per puro caso: fu una grande intuizione di David Jaffe

Una delle caratteristiche più riconoscibili di Kratos , il protagonista della saga di God of War , è senza dubbio la sua pelle cinerea , che crea un contrasto con il sangue e la violenza che lo circondano. Tuttavia, questa scelta stilistica, che ha contribuito a renderloun'icona del mondo videoludico, non è stata frutto di una decisione premeditata, ma piuttosto di un caso fortuito.

Per puro caso

Come rivelato da Stig Asmussen, lead environment artist del primo God of War e in seguito director di God of War 3 e Star Wars Jedi: Fallen Order, in un'intervista con la testata Retro Gamer, l'idea nacque dai primi bozzetti del personaggio. "Avevamo molto marmo bianco e c'erano i riflessi, quindi i corpi insanguinati cadevano su superfici nette, creando un forte contrasto", ha spiegato Asmussen. "Kratos stesso era bianco, e faceva risaltare il massacro che stava compiendo."

Asmussen ha aggiunto che la decisione di avere un Kratos cinereo "fu presa sa subito", quando il director del primo gioco, David Jaffe, "aveva visto un'illustrazione in cui il concept artist principale Charlie Wen non aveva ancora trattato la pelle, quindi Kratos era ancora bianco sulla pagina, e Jaffe disse che era davvero figo. Non so se avesse pensato alla cenere a quel punto, ma potrebbe essere stato un catalizzatore."

Insomma, una delle caratteristiche più riconoscibili di Kratos è nata praticamente per caso, come spesso avviene con le cose memorabili.

Nel frattempo, il mondo di God of War continua ad espandersi. Sony Santa Monica sta lavorando a un remake dei primi tre giochi della serie, oltre a un possibile nuovo capitolo di cui non si sa ancora molto, anche se si parla di Faye come protagonista.