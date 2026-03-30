Super Mario Galaxy - Il Film: ecco quante scene post credit ci sono

Il primo di aprile arriverà finalmente Super Mario Galaxy - Il Film, la nuova pellicola animata di Illumination e Nintendo dedicata all'idraulico rosso e blu più amato al mondo. Dopo l'enorme successo del primo film, si dà un po' per scontato che Super Mario Galaxy - Il Film sia destinato ad attirare nelle sale tantissimi spettatori.

Tutte queste persone devono però sapere che, una volta concluso il film, dovranno rimanere sedute ancora un po', perché ci sono delle scene post credit dopo la conclusione di Super Mario Galaxy - Il Film.