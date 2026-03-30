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Super Mario Galaxy - Il Film: ecco quante scene post credit ci sono

Sì, alla fine di Super Mario Galaxy - Il Film ci sono alcune scene post credit: ma quante sono esattamente? Ecco tutti i dettagli da sapere sulle sequenze successive alla fine del film.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/03/2026
Peach in Super Mario Galaxy - Il Film

Il primo di aprile arriverà finalmente Super Mario Galaxy - Il Film, la nuova pellicola animata di Illumination e Nintendo dedicata all'idraulico rosso e blu più amato al mondo. Dopo l'enorme successo del primo film, si dà un po' per scontato che Super Mario Galaxy - Il Film sia destinato ad attirare nelle sale tantissimi spettatori.

Tutte queste persone devono però sapere che, una volta concluso il film, dovranno rimanere sedute ancora un po', perché ci sono delle scene post credit dopo la conclusione di Super Mario Galaxy - Il Film.

Quante scene post credit ci sono in Super Mario Galaxy - Il Film

Secondo quanto indicato da Matt Ramos tramite i social media, che ha potuto vedere in anteprima in Giappone il film, alla fine di Super Mario Galaxy - Il Film ci sono 2 scene post credit. L'utente afferma anche che dovremmo "assolutamente rimanere in sala per vederle entrambe".

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Ovviamente non indica esattamente cosa viene mostrato in tali scene, ma possiamo supporre che servano per suggerire cosa altro potrà accadere, o magari per suggerire l'arrivo di film spin-off o altri prodotti animati correlati a Super Mario. Per ora sono solo speculazioni e dovremo attendere di essere nelle sale per vedere le scene aggiuntive della pellicola.

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L'attesa non sarà troppo lunga, in ogni caso, visto che tra un paio di giorni tutti potranno andare al cinema per vedere Super Mario Galaxy - Il Film in prima persona.

Ricordiamo infine che Super Mario Galaxy - Il Film propone un secchio per popcorn a tema Yoshi e non solo.

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