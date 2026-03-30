Il CEO di YouTube ritiene che i migliori YouTuber "non lasceranno mai la propria casa"

Parlando con il The New York Times, per la serie The Interview, il CEO di YouTube - Neal Mohan - ha parlato delle prospettive della piattaforma e dei creator che la popolano e la sostengono .

Le parole del CEO di YouTube

Prima di tutto, Mohan ha subito dimostrato di sentirsi a casa durante l'intervista, spiegando che la serie The Interview viene mandata in onda su YouTube. Inoltre, gli è stato chiesto degli Oscar e del fatto che il conduttore Conan O'Brien si è preso gioco di YouTube: la risposta è stata che O'Brien è molto divertente e che il suo canale Team Coco ha grande successo su YouTube.

Neal Mohan

Il CEO spiega poi che quando piattaforme come Netflix "rubano" podcast popolari come "The Breakfast Club" e "My Favorite Murder", è "lusinghiero" perché è come se ammettessero che YouTube è il centro della cultura moderna. Al tempo stesso, afferma che quando parla con gli YouTuber più famosi, questi ammettono che "non importa ciò che faranno, sanno bene che YouTube è la loro casa".

"Non mi è capitato di incontrare YouTuber che abbiano rimosso completamente i propri contenuti da YouTube", ha affermato Mohan. Ha aggiunto che quando gli YouTuber negoziano con altre piattaforme, queste società di streaming finiranno sempre per "assecondare quella che i nostri YouTuber sanno essere, in ultima analisi, la decisione giusta per loro nel lungo periodo, ovvero non lasciare mai la propria casa".

Vi segnaliamo infine che YouTube sta testando una funzione che vi permetterà di capire subito se un video è clickbait.