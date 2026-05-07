I voti di Mixtape sono davvero stellari, ecco il trailer di lancio

Mixtape è stato accolto con voti stellari dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha davvero apprezzato il nuovo titolo sviluppato dagli autori di The Artful Escape, premiandolo con valutazioni assolutamente entusiastiche.
Nella lista che segue si notano diversi perfect score, assegnati peraltro da testate piuttosto rinomate, che hanno definito il gioco "una delizia musicale dall'inizio alla fine", capace addirittura di stabilire nuovi standard narrativi.
- IGN - 10
- GamingTrend - 10
- DualShockers - 10
- Insider Gaming - 10
- CGMagazine - 10
- ScreenHub - 10
- DayOne - 10
- PlayStation LifeStyle - 9
- MonsterVine - 9
- Push Square - 9
- Retcon - 9
- Game Informer - 9
- GameSpot - 9
- Nintendo Life - 9
- Checkpoint Gaming - 8,5
- Multiplayer.it - 8
- GamesRadar+ - 8
- Creative Bloq - 8
- But Why Tho? - 8
- Metro GameCentral - 7
Dotato anche di una colonna sonora d'eccezione, Mixtape sembra insomma aver fatto centro per quanto riguarda la critica, al momento con un'unica recensione meno entusiastica, quella di Metro GameCentral.
La nostra recensione e il trailer di lancio
Nella nostra recensione di Mixtape abbiamo speso parole estremamente positive nei confronti del comparto narrativo del gioco, con particolare riferimento alla brillante scrittura dei personaggi, parlando anche della strepitosa soundtrack.
Ci ha convinto di meno la durata dell'avventura, che si completa in appena un paio d'ore, così come alcune incertezze sul piano della struttuira e alcune parentesi di gameplay che si pongono alla stregua di semplici espedienti buttati lì per promuovere l'interazione.
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