Robot umanoide perde il controllo in un ristorante hot pot di Cupertino

Un robot ballerino troppo esuberante

Un video apparso sulla piattaforma cinese Xiaohongshu mostra come il robot ha iniziato a muoversi in modo incontrollato mentre si esibiva tra i tavoli. Nel filmato si vede il dispositivo avvicinarsi troppo ai clienti, urtando stoviglie e facendo cadere piatti e bacchette.

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Il personale del locale è intervenuto rapidamente, ma sono serviti ben tre addetti per fermare il robot, che ha continuato a muovere le braccia per completare la sua performance. In alcune immagini, un membro dello staff appare intento a utilizzare uno smartphone, probabilmente per tentare di interrompere o controllare il sistema da remoto.

Il modello coinvolto sembrerebbe essere un AgiBot X2, già mostrato al pubblico durante il CES di gennaio. Non è chiaro se il dispositivo disponga di un sistema di arresto immediato facilmente accessibile o se il personale fosse stato adeguatamente formato per gestirlo.

L'episodio di per sé fa sorridere e non ha avuto conseguenze gravi per nessuno, ma assume maggiore rilevanza se si considera il contesto. I ristoranti hot pot come quelli Haidilao servono piatti con liquidi molto caldi, e un urto accidentale avrebbe potuto causare ustioni oltre ai danni materiali. Anche senza conseguenze gravi, l'incidente evidenzia insomma alcune criticità legate all'impiego di robot in ambienti affollati.

In una dichiarazione rilasciata a NBC News, un portavoce di Haidilao ha confermato l'accaduto, precisando che il robot non era fuori controllo. Secondo l'azienda, il dispositivo sarebbe stato avvicinato a un tavolo su richiesta dei clienti, operando in uno spazio ristretto che ne ha limitato i movimenti.

L'utilizzo di robot nel settore della ristorazione non è una novità. La stessa Haidilao ha già sperimentato locali automatizzati a Pechino, mentre aziende come Pudu Robotics hanno sviluppato soluzioni come BellaBot, progettate per servire ai tavoli senza componenti articolate complesse. Voi che cosa ne pensate? Mangereste tranquilli con un robot che balla in mezzo ai tavoli?