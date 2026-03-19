I primi voti di Crimson Desert hanno fatto crollare le azioni di Pearl Abyss in borsa

Il valore delle azioni di Pearl Abyss è crollato del 30% in borsa nelle ore scorse e la possibile causa sarebbero i primi voti emersi online per Crimson Desert, che sarebbero più bassi di quello che gli investitori si aspettavano.
Il collegamento può sembrare un po' astruso ma il mercato azionario ci ha abituato a reazioni anche più bizzarre, e in questo caso c'è in effetti la reputazione di un progetto di notevoli dimensioni di mezzo, sul quale la compagnia coreana ha investito molte risorse in diversi anni di sviluppo.
Alla luce di questo, è in effetti probabile che il Metascore di 77 emerso dai primi voti internazionali, assolutamente non negativo ma nemmeno eccezionale, possa aver portato a un crollo del 28,9% del valore delle azioni di Pearl Abyss, che si trovano ora a 46.600 won in borsa.
Un risultato inferiore alle aspettative
Il problema sarebbe il fatto che molti si aspettavano una sorta di capolavoro, e invece Crimson Desert risulta essere un titolo piuttosto controverso, visto che le sue valutazioni si spargono su un ampio raggio, andando da alcuni voti eccellenti a delle insufficienze.
La testata finanziaria coreana Seoul Economic Daily mette in diretta correlazione le prime recensioni con il sensibile calo nel valore delle azioni di Pearl Abyss, stabilendo un rapporto di causa-effetto certo.
L'articolo in questione cita i voti di alcune grosse testate internazionali come Game Informer, GameSpot ed Eurogamer che hanno valutato i gioco nel range 60-70, citando "narrazione debole, controlli incerti e una struttura generalmente macchinosa".
Sebbene un Metascore sopra il 75 venga considerato comunque positivo, "il mercato si aspettava un voto sopra 85", spiega la testata finanziaria, "e i risultati inferiori alle aspettative sembra abbiano influito pesantemente sul valore delle azioni".
L'articolo riporta anche che il costo del solo sviluppo di Crimson Desert ammonterebbe a 200 milardi di won (circa 120 milioni di euro) ma pare senza considerare i costi di marketing, dunque un progetto di notevole portata.