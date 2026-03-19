I primi voti di Crimson Desert hanno fatto crollare le azioni di Pearl Abyss in borsa

Il valore delle azioni di Pearl Abyss è crollato del 30% in borsa nelle ore scorse e la possibile causa sarebbero i primi voti emersi online per Crimson Desert, che sarebbero più bassi di quello che gli investitori si aspettavano.

Il collegamento può sembrare un po' astruso ma il mercato azionario ci ha abituato a reazioni anche più bizzarre, e in questo caso c'è in effetti la reputazione di un progetto di notevoli dimensioni di mezzo, sul quale la compagnia coreana ha investito molte risorse in diversi anni di sviluppo.

Alla luce di questo, è in effetti probabile che il Metascore di 77 emerso dai primi voti internazionali, assolutamente non negativo ma nemmeno eccezionale, possa aver portato a un crollo del 28,9% del valore delle azioni di Pearl Abyss, che si trovano ora a 46.600 won in borsa.