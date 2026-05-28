The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ha ricevuto un grosso aggiornamento a sorpresa: arrivano le granate

È disponibile a sorpresa la grossa patch 2.5.8.1 di The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition , aggiornamento che introduce diverse modifiche al bilanciamento, migliorie agli oggetti unici, nuove funzionalità e una lunga serie di correzioni tecniche e di gameplay. Tra le novità principali spicca il debutto delle granate, una funzione richiesta dalla community e ispirata a The Outer Worlds 2 .

Tutte le novità

La nuova patch punta innanzitutto a rivedere l'economia del gioco, intervenendo sulle ricompense ottenute nelle diverse fasi dell'avventura. I giocatori troveranno più Bits nelle prime ore e una distribuzione più regolare della valuta all'interno di casse, armadietti e contenitori. Sono stati inoltre aggiunti ulteriori oggetti acquistabili, con l'obiettivo di rendere più utile la gestione del denaro durante tutta la campagna.

L'economia i gioco è stata rivista

Anche il sistema dell'equipaggiamento è stato ritoccato: le armi e le armature lasciate dai nemici son usurate in modo più realistico, mentre il sistema di Tinkering è stato modificato facendo dipendere i costi dal livello dell'equipaggiamento invece che dal numero di potenziamenti già effettuati. Gli sviluppatori hanno inoltre rivisto consumabili e bonus, uniformandone i costi e aumentando la durata degli effetti.

Ampio spazio è stato dedicato agli oggetti unici. Tutte le armi, armature ed elmi speciali hanno ricevuto una revisione generale al bilanciamento, con modifiche a statistiche e abilità. Gli oggetti unici possono ora essere completamente personalizzati con mod aggiuntive, mantenendo soltanto una modifica permanente che ne preserva le caratteristiche distintive. Alcune armi uniche con danni standard hanno anche ricevuto un incremento della potenza base, mentre le modifiche al Tinkering dovrebbero permettere agli equipaggiamenti ottenuti nelle prime fasi di restare competitivi fino alla fine del gioco.

La novità più evidente dell'aggiornamento è però l'introduzione delle granate. I giocatori possono ora utilizzare tre varianti differenti: la granata esplosiva, quella corrosiva Bio-Mass e la Frost Grenade basata sul gelo. Le nuove armi possono essere acquistate presso venditori e distributori automatici di Halcyon. Per supportare questa aggiunta, gli sviluppatori hanno rivisto anche i controlli, introducendo un comando dedicato al lancio delle granate e riorganizzando alcune funzioni.

L'aggiornamento include inoltre una lunga lista di correzioni tecniche. Tra queste figurano problemi ambientali che potevano bloccare il giocatore, anomalie grafiche e bug legati all'illuminazione, alle texture e alle collisioni. Sono stati sistemati anche diversi problemi di combattimento, come il martello prismatico che infliggeva danni nulli ai personaggi con intelligenza minima o alcuni salvataggi che potevano causare blocchi durante specifici scontri con i boss.

Non mancano infine interventi all'interfaccia e alle missioni, con correzioni a perk, effetti di stato, prestazioni dei menu e vari eventi scriptati che in alcuni casi impedivano il corretto avanzamento delle quest. Gli sviluppatori hanno anche aggiunto nuovi tutorial dedicati alle granate e alle modifiche introdotte dalla patch, mantenendo il tono ironico tipico della serie.