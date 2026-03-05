Battlefield REDSEC, la modalità in solitaria arriva domani con un test dal vivo

La modalità in solitaria di Battlefield REDSEC arriva domani: sarà protagonista di un test dal vivo che si svolgerà dal 6 al 9 marzo e consentirà ai giocatori di provare una versione sperimentale dell'esperienza, che li vedrà cimentarsi con un frenetico "tutti contro tutti".

L'obiettivo dei test è quello di raccogliere feedback reali che consentano agli sviluppatori di valutare elementi come il ritmo di gioco, il bilanciamento delle meccaniche e la solidità complessiva della modalità in solitaria, al fine di effettuare le opportune modifiche e rifiniture in vista del lancio ufficiale.

I responsabili dei Battlefield Studios hanno spiegato di aver optato per un test dal vivo nell'ottica di ottenere dati concreti, in un contesto reale anziché all'interno delle sessioni tradizionali dei Battlefield Labs: se l'esperimento darà buoni frutti verrà riproposto anche in futuro per testare nuove modalità.

La modalità in solitaria di Battlefield REDSEC si pone dunque come il primo passo di un percorso molto interessante, che consentirà al team di comprendere meglio come ottimizzare l'esperienza di gioco per tutti gli utenti.