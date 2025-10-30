Battlefield Redsec subisce un review bombing ma non perché è brutto, anzi quasi il contrario

Questo dettaglio non fa impazzire tutti i giocatori e vari di essi hanno deciso di fare un classico " review bombing " su Steam, ovvero pubblicare in massa recensioni negative. Al momento della scrittura, il voto su Steam è un 44%.

Battlefield Redsec è la modalità battle royale di Battlefield e - in modo simile a Call of Duty Warzone - è strettamente connessa a Battlefield 6 .

Qual è il problema di Battlefield Redsec

I fan di Battlefield 6 stanno infatti pubblicando recensioni negative per criticare Battlefield Redsec, in quanto con l'arrivo della Stagione 1 sono state introdotte nuove sfide settimanali e alcune di queste chiedono di giocare alla modalità battle royale. Quest'ultima è gratuita, ma non tutti vogliono dedicarcisi solo per poter avanzare nel pass battaglia di Battlefield 6.

Un utente di Steam spiega infatti: "Ho comprato Battlefield 6 per le sue modalità principali, non dovrei essere forzato a giocare a RedSec perché metà delle mie sfide settimanali sono legate a una modalità che non voglio giocare". Altri ripetono cose simili, precisando che sebbene sia vero che è possibile cambiare le sfide settimanali, in ogni caso ne appaiono molte di RedSec poiché "stanno cercando di costringere a giocare persone che altrimenti non lo avvierebbero nemmeno una volta".

Una seconda critica è in realtà un elogio a RedSec: alcuni giocatori affermano infatti che le mappe di Battlefield 6 non sono abbastanza grandi e che il battle royale sembra una vera esperienza in stile Battlefield, grazie alle aree di dimensioni maggiori e alla superiore distruttibilità degli ambienti. I fan vorrebbero la stessa cosa, ma nelle modalità multigiocatore classiche.

Segnaliamo infine che abbiamo provato alcune delle novità della Season 1 di Battlefield.