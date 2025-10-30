0

EA Sports FC 26 Ultimate Edition per PC è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo EA Sports FC 26 Ultimate Edition per PC al prezzo più basso di sempre. Si tratta in questo caso del codice download di EA app.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/10/2025
Su Amazon è disponibile EA Sports FC 26 Ultimate Edition per PC a 74,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 99,99 €, permettendovi di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso del download digitale per EA App, quindi dovrete riscattare il codice ricevuto dopo aver effettuato l'acquisto.

Contenuti della Ultimate Edition

Questa edizione include diversi contenuti:

  • 6.000 FC Points in 2 mesi
  • 1 slot aggiuntivo per Evoluzione Ultimate Team
  • 1 Consumabile sblocco Archetipo
  • 2 Consumabili PEA doppi per 10 partite
  • 3 ICONE per la Carriera
  • Un preparatore a 5 stelle disponibile in Carriera tecnico
  • Un osservatore giovani a 5 stelle disponibile in Carriera tecnico
  • Contenuti Sfida tecnico Live

Si tratta del nuovo titolo con oltre 20.000 giocatori, più di 750 club e nazionali, 120 stadi e oltre 35 campionati. La modalità Carriera è ancora più immersiva e coinvolgente, con il gameplay ancora più competitivo. Se volete saperne di più, vi invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. E a proposito di FC 26: se avete bisogno di FC Points in sconto, potete trovare un pratico riepilogo nel nostro articolo dedicato.

