Intel e BOE annunciano schermi ultra-efficienti con refresh rate dinamico e tecnologia IA per risparmiare energia

Intel e BOE hanno annunciato una nuova collaborazione per introdurre nei laptop tecnologie di visualizzazione ultra-efficienti, capaci di estendere significativamente la durata della batteria. Le due aziende presenteranno schermi dotati di refresh rate dinamico da 1Hz e tecnologie IA in grado di regolare in tempo reale il consumo energetico in base al contenuto mostrato.

BOE, uno dei maggiori produttori mondiali di pannelli LCD e OLED, ha presentato lo scorso anno la tecnologia Winning Display 1Hz, in grado di ridurre il consumo energetico fino al 65%. Ora, grazie all'integrazione con le piattaforme Intel, questa soluzione verrà impiegata nei laptop di prossima generazione, attesi sul mercato nel 2026.