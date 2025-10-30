Intel e BOE annunciano schermi ultra-efficienti con refresh rate dinamico e tecnologia IA per risparmiare energia

Intel e BOE hanno annunciato una nuova collaborazione per introdurre nei laptop tecnologie di visualizzazione ultra-efficienti, capaci di estendere significativamente la durata della batteria. Le due aziende presenteranno schermi dotati di refresh rate dinamico da 1Hz e tecnologie IA in grado di regolare in tempo reale il consumo energetico in base al contenuto mostrato.
BOE, uno dei maggiori produttori mondiali di pannelli LCD e OLED, ha presentato lo scorso anno la tecnologia Winning Display 1Hz, in grado di ridurre il consumo energetico fino al 65%. Ora, grazie all'integrazione con le piattaforme Intel, questa soluzione verrà impiegata nei laptop di prossima generazione, attesi sul mercato nel 2026.
La nuova tecnologia di Intel e BOE consente di abbassare il refresh rate
La nuova tecnologia consente di abbassare il refresh rate del display fino a 1Hz quando lo schermo mostra contenuti statici, come documenti o finestre inattive, per poi aumentarlo automaticamente quando necessario, ad esempio durante la riproduzione video o le sessioni di gioco.
Questo approccio intelligente è reso possibile dal sistema Multi-Frequency Display (MFD) di Intel, che coordina il driver grafico e il sistema operativo per adattare la frequenza d'aggiornamento alle esigenze del momento. A completare il quadro c'è la tecnologia SmartPower HDR, progettata per ottimizzare la tensione del display in base alla luminosità delle aree visualizzate. In pratica, quando lo schermo mostra zone scure, il sistema riduce la retroilluminazione per contenere i consumi, mantenendo al contempo un'elevata qualità visiva.
Questa collaborazione tra Intel e BOE è "un passo fondamentale"
Secondo Todd Lewellen, vicepresidente e direttore generale dell'ecosistema PC di Intel, questa collaborazione "segna un passo fondamentale verso la creazione di laptop più intelligenti e sostenibili", capaci di offrire un'esperienza premium con minore impatto energetico.
Meng Xiangxing, direttore generale della divisione laptop di BOE Technology, ha aggiunto che "le innovazioni congiunte non solo riducono i consumi, ma migliorano la chiarezza visiva e la flessibilità d'uso, ponendo le basi per l'era dell'AI PC". I nuovi pannelli con refresh rate variabile, gestione IA e HDR intelligente rappresentano dunque una nuova frontiera per l'efficienza energetica.