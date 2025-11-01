Battlefield RedSec, Arc Raiders o The Outer Worlds 2? Cosa giocherete questo weekend?

Supponiamo che alcuni si staranno dedicando al battle royale free to play Battlefield RedSec, oppure avranno optato per Arc Raiders, o magari anche The Outer Worlds 2.

Il primo fine settimana di novembre inizia con un giorno di festa e supponiamo che vari videogiocatori investiranno un po' del proprio tempo nei videogiochi del momento. Le opzioni certamente in questa fine di ottobre non sono mancate, quindi diteci, cosa giocherete questo weekend?

Cosa state giocando?

Battlefield RedSec è lo sparatutto online di DICE ed Electronic Arts e propone battaglie da 100 giocatori in una grande mappa. L'opera ha trovato i propri apprezzatori in questi giorni di lancio, mentre altri non apprezzano il fatto che per proseguire nel pass battaglia di Battlefield 6 siano quasi obbligati a giocare anche al battle royale.

Altri amanti degli sparatutto avranno invece optato per Arc Raiders, uno shooter da estrazione che sta convincendo molti come dimostrano i risultati su Steam. Embark Studios afferma di voler supportare il gioco per dieci anni, ma per il momento siamo certi che ai fan interessi vedere le novità previste per il breve termine.

Se vi piace sparare ma preferite avventure single player, potreste aver optato per The Outer Worlds 2. In questo gioco di ruolo potete approcciare ogni situazione come preferite, con le armi puntate oppure con più finezza, aggirando i pericoli o convincendo gli avversari a darvi ciò che volete.

Chi invece vuole un GDR classico potrebbe aver optato per Dragon Quest I & II HD-2D Remake, che ripropone i primi due capitoli dell'amata serie di Square Enix con il nuovo look "HD-2D".

Diteci, quindi, cosa state giocando questo weekend?