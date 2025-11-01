Lo smartphone Poco X7 Pro è in forte sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare ulteriormente

Su AliExpress è disponibile lo smartphone Poco X7 Pro a prezzo scontato. Potete optare per diversi colori e versioni in base alle vostre esigenze, ma ricordate di utilizzare il codice MULTIPLAY20 per risparmiare ulteriormente! Potete acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link, se siete interessati.
Questi sconti sono disponibili per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 7 novembre, e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni. I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche del Poco X7 Pro
I colori tra cui scegliere sono diversi: giallo, nero e verde, nei tagli da da 8 GB+256 GB, 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB. Lo smartphone monta un processore Dimensity D8400-Ultra ed è dotato di un display CrystalRes AMOLED a 120 Hz in grado di offrire contenuti brillanti e convincenti in qualsiasi condizione di luce.
Troviamo inoltre una batteria da 6.000 mAh con ricarica HyperCharge da 90W, protezione di grado IP68 e fotocamera principale da 50 MP con OIS. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.