AMD chiarisce la modalità manutenzione: le GPU RDNA 1 e 2 continueranno a ricevere supporto per i nuovi giochi

Di recente AMD ha annunciato la fine del supporto attivo per le GPU basate su RDNA 1 e RDNA 1. Le serie Radeon RX 5000 e RX 6000 vengono infatti spostate ufficialmente in modalità manutenzione, che prevede esclusivamente aggiornamenti legati alla sicurezza. In pratica, sarebbero esclusi gli interventi mirati a migliorare le prestazioni nei giochi e non verrebbero introdotte nuove funzionalità grafiche. Nelle scorse ore, tuttavia, AMD ha voluto chiarire la questione specificando cosa cambierà a tutti gli effetti.
Cosa cambierà?
AMD ha dichiarato a Tom's Hardware che le architetture RDNA 1 e 2 non saranno completamente abbandonate, riferendosi in particolar modo alle ottimizzazioni dei giochi. Infatti, AMD continuerà a fornire nuove funzionalità, correzioni di bug e supporto al lancio dei nuovi giochi. "Nuove funzionalità, correzioni di bug e ottimizzazioni per i giochi continueranno a essere distribuite secondo le esigenze del mercato in modalità manutenzione", ha detto un portavoce a Tom's Hardware.
In pratica, AMD si concentrerà prevalentemente sulle GPU basate su RDNA 3 e 4, ma RDNA 1 e 2 continueranno comunque a ricevere supporto immediato per i nuovi titoli in uscita al day-one.
Un cambiamento importante
AMD ha deciso di spostare le serie Radeon RX 5000 e RX 6000 in modalità manutenzione per concentrarsi esclusivamente sulle architetture più recenti. L'obiettivo è quello di accelerare l'adozione delle tecnologie emergenti, quindi mantenere la competitività rispetto ai rivali. Tuttavia, molti ritengono che questo cambiamento, che avrebbe toccato un'ampia fascia di giocatori, sia prematuro. Non ci resta che attendere per capire cosa accadrà e quale sarà l'impatto sugli utenti.
Ricordiamo anche che AMD ha chiarito un'altra notizia secondo cui l'azienda avrebbe rimosso la funzionalità USB-C sulle RX 7900. Sempre secondo quanto dichiarato alla testata, le note di rilascio per AMD Software Adrenalin Edition 25.10.2 in realtà contenevano informazioni errate, corrette successivamente.