AMD chiarisce la modalità manutenzione: le GPU RDNA 1 e 2 continueranno a ricevere supporto per i nuovi giochi

Nonostante il passaggio alla modalità manutenzione, AMD chiarisce che le GPU basate su RDNA 1 e 2 continueranno a ricevere aggiornamenti, ottimizzazioni e supporto per i nuovi giochi.

Di recente AMD ha annunciato la fine del supporto attivo per le GPU basate su RDNA 1 e RDNA 1. Le serie Radeon RX 5000 e RX 6000 vengono infatti spostate ufficialmente in modalità manutenzione, che prevede esclusivamente aggiornamenti legati alla sicurezza. In pratica, sarebbero esclusi gli interventi mirati a migliorare le prestazioni nei giochi e non verrebbero introdotte nuove funzionalità grafiche. Nelle scorse ore, tuttavia, AMD ha voluto chiarire la questione specificando cosa cambierà a tutti gli effetti.

Cosa cambierà? AMD ha dichiarato a Tom's Hardware che le architetture RDNA 1 e 2 non saranno completamente abbandonate, riferendosi in particolar modo alle ottimizzazioni dei giochi. Infatti, AMD continuerà a fornire nuove funzionalità, correzioni di bug e supporto al lancio dei nuovi giochi. "Nuove funzionalità, correzioni di bug e ottimizzazioni per i giochi continueranno a essere distribuite secondo le esigenze del mercato in modalità manutenzione", ha detto un portavoce a Tom's Hardware. AMD Radeon In pratica, AMD si concentrerà prevalentemente sulle GPU basate su RDNA 3 e 4, ma RDNA 1 e 2 continueranno comunque a ricevere supporto immediato per i nuovi titoli in uscita al day-one.