Una vagonata di Nintendo Switch 2 (con e senza bundle) sono in promozione su AliExpress a prezzi top

Su AliExpress, oggi, chiunque sia alla ricerca di una Nintendo Switch 2 potrebbe trovare l'occasione che fa per lui: sono disponibili una serie di codici promo su console e bundle, scopriamoli tutti. Prima di procedere, però, segnaliamo che il codice da utilizzare per ottenere uno sconto di 55€ è MULTIPLAY55 (o, in alternativa, ITCD55).

La Nintendo Switch 2 segna una nuova era per console ibrida, combinando potenza, innovazione e versatilità. I Joy-Con 2 sono stati completamente riprogettati con connettori magnetici per un aggancio immediato e stabile.

Possono essere utilizzati anche come mouse nei giochi compatibili, offrendo un controllo più preciso e intuitivo. La console presenta un display LCD da 7,9 pollici Full HD (1080p), più grande e luminoso, con colori vividi e una definizione superiore.

In modalità TV, la Switch 2 supporta fino a 4K e 120 fps con titoli e televisori compatibili, garantendo un'esperienza fluida e cinematografica. Completano il pacchetto un nuovo stand regolabile, due porte USB-C e un audio spaziale 3D per un suono cristallino e immersivo.

Sul fronte tecnico, la console dispone di 256 GB di memoria interna, otto volte quella della Switch originale, espandibile tramite microSD express. È inoltre retrocompatibile con la quasi totalità dei giochi per Nintendo Switch. Tra le novità più interessanti c'è GameChat, una funzione che permette di avviare chat vocali fino a 12 utenti.