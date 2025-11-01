Sfrutta il coupon e risparmia sull'acquisto del controller per Xbox e PC: il GameSir G7 Pro è in offerta

Il GameSir G7 Pro Controller riesce a combinare versatilità, precisione e comfort in un unico dispositivo di fascia alta. Grazie alla connettività tri-modale, il controller si adatta a qualsiasi piattaforma : modalità cablata per Xbox, wireless 2,4G e cablata per PC, e Bluetooth per Android.

Ulteriori dettagli

Le leve magnetiche TMR (Mag-Res) offrono un controllo fluido e privo di drift, e i grilletti posteriori permettono di alternare tra l'analogico Hall Effect e l'attuazione istantanea dei microinterruttori. Con un polling rate di 1000Hz, il G7 Pro garantisce una risposta rapidissima, ideale per il gioco competitivo. Su PC, il giroscopio integrato può essere mappato su levette o pulsanti per un controllo di movimento preciso e naturale.

GameSir G7 Pro Controller

Il controller include pulsanti meccanici ABXY, un D-Pad a micro interruttore e pulsanti extra personalizzabili, perfetti per configurazioni su misura. Attraverso il software GameSir Nexus è possibile rimappare i controlli, regolare sensibilità e curve di risposta. Completa il tutto un'elegante dock di ricarica intelligente, batteria da 1200mAh e plate intercambiabili.